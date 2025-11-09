Nápoles tropieza, Inter es nuevo líder de la Serie A

El Nápoles, batido en Bolonia (2-0), cedió este domingo el liderato de la Serie A al Inter de Milán, que ganó en San Siro a la Lazio (2-0) al término de una tarde de locura que deparó tres líderes en espacio de unas horas.

En la tabla, el Inter y la Roma mandan con 24 puntos, dos más que el AC Milan y Nápoles (22).

El sábado, el AC Milan había cosechado un frustrante empate en Parma (2-2) luego de haber ido 2-0 a favor. El punto le bastó, no obstante, para igualar con el Nápoles al frente de la clasificación.

Pero el conjunto napolitano, que amaneció el domingo como líder, no estuvo a la altura.

Luego de una primera mitad sin mucha acción, los napolitanos recibieron el primer gol cinco minutos después del paso por los vestuarios, con un disparo preciso del neerlandés Thijs Dallinga (50'), que aprovechó un magnífico centro colgado desde la banda izquierda por Nicolo Cambiaghi.

Quince minutos después, el peligro llegó por la otra banda: centro del sueco Emil Holm y remate de cabeza directo a la escuadra del colombiano John Lucumí (66').

Con su victoria 2-0 en la capital ante Udinese, la Roma asumió provisionalmente el mando con dos puntos más que Milan y Nápoles.

Lorenzo Pellegrini abrió el marcador para el conjunto "giallorosso" de penal (42') después de una mano confirmada por el VAR. El defensor internacional turco Zeki Celik dobló la renta a la hora de juego (61') de un disparo con la derecha tras una gran combinación con Gianluca Mancini.

Quedaba aún el resultado del Inter, en el último partido del día. Los "Nerazzurri", únicos junto a Bayern y Arsenal en hacer pleno de victorias en las cuatro fechas de Champions, no desaprovecharon la ocasión. Derrotaron 2-0 a la Lazio para alcanzar los 24 puntos y colocarse en lo más alto por la diferencia de goles.

El argentino Lautaro Martínez encaminó la victoria en el tercer minuto. El capitán del Inter marcó de gran volea cruzada con la diestra a pase de Bastoni (1-0).

El delantero francés Ange-Yoan Bonny dobló la renta a la hora de juego al enviar al fondo de las redes un centro raso de Federico Dimarco.

En el resto de resultados del domingo, la Fiorentina se mantuvo colista tras un nuevo fin de semana sin vencer. La Viola, que todavía no ha ganado ningún partido de campeonato este curso, empató 2-2 en el duelo directo en los puestos de descenso contra el Génova.

Menos grave pero también preocupante es la situación del Atalanta (13º, 13 pts). La Dea cayó derrotada en su cancha 3-0 contra Sasuolo (8º, 16 pts) y suma ya siete partidos de campeonato sin ganar (dos derrotas y cinco empates).

