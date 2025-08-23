Nápoles y De Bruyne arrancan con buen pie, AC Milan con inesperado resbalón

El Nápoles no tembló en el primer partido de la Serie A 2025-2026, donde es el defensor del título, al ganar 2-0 este sábado en el campo del recién ascendido Sassuolo, mientras que el AC Milan perdió en casa ante otra de las caras nuevas del torneo, el Cremonese (2-1).

Tres meses después de la victoria ante el Cagliari que le dio el cuarto Scudetto de su historia en una emocionante última jornada, los napolitanos se reencontraban con el campeonato italiano y todas las miradas se dirigían al belga Kevin De Bruyne, que fue ya protagonista en este primer partido oficial.

El equipo de Antonio Conte apenas necesitó 17 minutos para adelantarse en el marcador. Fue por medio del escocés Scott McTominay, mejor jugador de la pasada Serie A y que firmó el primer tanto de su equipo esta temporada con un soberbio tiro por la escuadra.

El Nápoles siguió dominando y por dos ocasiones sus intentos se estrellaron en los palos del Sassuolo, hasta que De Bruyne dio la tranquilidad a los suyos, marcando en el 57 con asistencia de McTominay.

"Está bien comenzar así. Hemos conseguido hacer un buen primer partido, pero podemos hacerlo mejor tanto individual como colectivamente", estimó De Bruyne en declaraciones a la plataforma DAZN.

El internacional belga, que llegó procedente del Manchester City, es la punta de lanza del ambicioso mercado de fichajes del Nápoles, que ha incorporado además a los neerlandeses Noa Lang y Sam Beukema.

También al italiano Lorenzo Lucca, titularizado el sábado en reemplazo del belga Romelu Lukaku, lesionado en el muslo izquierdo en un reciente amistoso y que podría estar de baja varios meses.

Sorpresa en San Siro

Para el AC Milan, la primera jornada supuso ya la primera decepción, con una inesperada derrota 2 a 1 en casa ante un recién ascendido como el Cremonese.

Después de ser octavo la pasada campaña, el equipo rossonero contrató a Massimiliano Allegri para volver al buen camino, pero el técnico que ya dirigió al club entre 2010 y 2014 tuvo un mal inicio en esta segunda etapa.

"Hemos recibido dos goles que eran realmente evitables y nos ha faltado agresividad", admitió el nuevo entrenador.

Federico Baschirotto adelantó al Cremonese en el 28, de cabeza en la primera ocasión seria del equipo.

El serbio Strahinja Pavlovic igualó para el Milan en el 45+1, también con un testazo, pero Federico Bonazzoli sorprendió en el 61 con una soberbia tijera que terminó dando el triunfo al cuadro visitante en este derbi lombardo.

No solo fue un mal estreno para Allegri sino también para el veterano mediocampista croata Luka Modric, que a sus 39 años y después de dejar el Real Madrid ha iniciado en el histórico Milan el que presumiblemente será su último gran reto deportivo.

Wesley decide para la Roma

En la capital, la Roma empezó con victoria 1-0 sobre el Bolonia, con un tanto del lateral brasileño Wesley (53), mientras que Génova y Lecce, dos equipos llamados a luchar por la permanencia, solo pudieron empatar 0-0.

El domingo la Serie A continuará con cuatro partidos, entre los que destaca el pulso entre la Juventus y el Parma.

El Inter de Milán no debutará hasta el lunes, cuando clausure esta primera jornada recibiendo al Torino.