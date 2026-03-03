Napoli: Buongiorno destaca "espíritu y unidad" del plantel

"Estamos trabajando para mejorar continuamente y ser el mejor Napoli posible. Este Napoli quiere un futuro donde todos remen en la misma dirección, donde los jugadores se den el 100% y sepan lo que tienen que hacer", aseveró Buongiorno a Radio Crc.

El defensor de 26 años, arribado al Napoli justamente del Torino en julio de 2024 a cambio de 40 millones de euros, habló luego sobre el agónico triunfo por 2-1 del pasado sábado 28 como visitante contra el colista Hellas Verona por la fecha 27 de la Serie A, en la que el equipo partenopeo marcha tercero con 53 puntos, catorce menos que el líder Inter.

"El partido contra Hellas Verona fue difícil. Obviamente, cuando juegas fuera de casa contra equipos como el Verona, como dijo el entrenador, sólo puedes perder. Creo que podríamos haberlo hecho mejor técnica y tácticamente, en la circulación del balón y en encontrar mejores combinaciones para marcar", reflexionó Buongiorno.

El defensor también reconoció su alegría por el gol del triunfo anotado por el delantero belga Romelu Lukaku: "Estamos encantados de que haya vuelto a marcar. Sin duda, ha sido un período muy difícil para él, y es crucial tenerlo de vuelta con nosotros, no sólo por su técnica, sino también por su carisma y su personalidad", remarcó.

"Esperamos que nos sea de gran ayuda. Creo que el trío ofensivo del Napoli tiene un gran potencial. Siempre prefiero pensar en la gente con la que juego que en los propios jugadores", aclaró.

"(El brasileño) Alisson (Santos), (el danés Rasmus) Hojlund y (Antonio) Vergara son tres jugadores excelentes con ganas de crecer y mejorar", destacó Buongiorno sobre los atacantes elegidos por Conte para el partido contra Hellas Verona.

El defensor también celebró el retorno a los entrenamientos del mediocampista belga Kevin De Bruyne: "lo vi muy bien físicamente, con mucha energía y ganas. Tiene cualidades técnicas y carisma", resaltó.

Consultado sobre la diferencia entre una defensa de cuatro hombres y una de tres, actualmente aplicada por Conte, el zaguero respondió: "He jugado en ambas posiciones a lo largo de los años y las valoro".

"Como central, obviamente hay que marcar y marcar individualmente, algo que disfruto mucho. Pero también me gusta participar en el juego ofensivo como mediocampista, avanzando siempre que puedo, porque me permite jugar más, y ese es otro aspecto que valoro", argumentó.

Por último, Buongiorno se refirió al partido contra Torino, que escaló al decimocuarto puesto gracias a la victoria por 2-0 del domingo 1 de marzo como local contra Lazio por la fecha 27 de la Serie A en el debut del DT Roberto D'Aversa.

"Es un partido especial para mí. Fue una etapa muy importante de mi vida y estaré muy contento de reencontrarme con toda la gente que he conocido a lo largo de los años", reconoció Buongiorno, que sumó 4 goles en los 109 partidos que jugó para Torino.

"Será un partido muy difícil, podrían causarnos muchos problemas en ataque. Habrá muchos duelos en el mediocampo, así que tendremos que estar preparados y, con la ayuda del Diego Maradona, intentar ganar el partido", completó Buongiorno.

