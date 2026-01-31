Napoli: Calcagno recogió el guante

"La AIC fue la única, junto con el FIFPro (el sindicato internacional de futbolistas) que tuvo el coraje de hacer causa contra la FIFA", le recordó Calcagno a Conte en diálogo telefónico con ANSA, al responder a las declaraciones del entrenador, quien afirmó que "se juega demasiado seguido y de este modo el fútbol se está suicidando. Los clubes no lo entienden y el gremio se desentiende".

"O esto cambia, o este deporte se muere. No se pueden jugar 60 o 70 partidos al año y los que deberían descansar tienen que jugar por obligación. Estoy absolutamente furioso", completó tras el triunfo del Napoli opacado por la lesión de Di Lorenzo, que suma una nueva baja al ya diezmado plantel de Conte, a quien Calcagno también le recordó que la AIC, "en 2017, junto con FIFPro, desafió a la FIFA por los calendarios desbordados e inició una causa ante la Unión Europea". (ANSA).