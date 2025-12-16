Napoli: comenzó a pensar en la Supercopa de Italia

El DT Antonio Conte apuesta por una reacción de sus jugadores luego de la inesperada caída por 1-0 del pasado domingo 14 en campo del Udinese por la decimoquinta fecha de la Serie A.

El presidente Aurelio De Laurentiis acompañó a la delegación del Napoli en su viaje a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de Italia 2025, cuyo campeón recibirá casi US$10.000.000 en premios.

Napoli ganó la edición 2024-25 de la Serie A al superar por un punto al Inter, mientras que Bologna, rival del "neroazzurro" en la otra semifinal prevista el viernes 19, se adjudicó la Copa Italia pasada tras vencer en la final al Milan.

Conte confía en poder contar con el mediocampista eslovaco Stanislav Lobotka en el partido contra Milan, que viajó a Riad tras haber empatado 2-2 como local contra Sassuolo por la fecha 15 de la Serie A.

Otro recuperado es el defensor español Miguel Gutiérrez, mientras que el delantero belga Romelu Lukaku acompañó al plantel a Riad tras reiniciar los entrenamientos con sus compañeros luego de superar una grave lesión muscular.

En cambio, Conte volverá a sufrir las bajas por lesión del mediocampista belga Kevin De Bruyne, de su colega escocés Billy Gilmour y del también volante camerunés André Anguissa.

En este escenario, el director deportivo Giovanni Manna buscará sumar en el libro de pases del invierno europeo a Kobbie Mainoo, mediocampista de 20 años del Manchester United. (ANSA).