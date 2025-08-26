Napoli: Conte espera un torneo "muy equilibrado"

“Será un campeonato muy equilibrado. Veo el regreso de los tres grandes. Para Inter no es un retorno, lo hizo muy bien el año pasado y lleva años ahí, con temporadas consistentemente buenas”, afirmó Conte en una entrevista exclusiva con la cadena Sky Sport.

Justamente Inter escoltó al campeón Napoli en la edición 2024-25 de la Serie A además de haber perdido en semifinales de la Copa Italia contra Milan y de haber caído por 5-0 contra París Saint-Germain en la final de la Champions League.

“Los otros dos grandes equipos sin duda volverán, con plantillas fuertes y preparadas para rendir bien. Tendremos que intentar hacerlo lo mejor posible y luego sacaremos conclusiones”, adelantó Conte en alusión al Milan y a Juventus.

Napoli inició la defensa de su corona con un triunfo por 2-0 en campo del ascendido Sassuolo e Inter arrolló por 5-0 como local al Torino, mientras que Juventus venció por 2-0 al Parma y Roma superó 1-0 al Bologna, pero Milan cayó por 2-1 contra Cremonese.

Milan, que finalizó octavo en la edición 2024-25 de la Serie A, sufrió una decepción al caer como local contra el ascendido Cremonese en el segundo partido oficial con el DT Massimiliano Allegri, que ya guió al equipo rojinegro al "Scudetto" en la temporada 2010-11.

Conte, de 56 años, desestimó un eventual duelo directo con Allegri, quien lo reemplazó cuando se fue de Juventus en la temporada 2013-14 tras ganar cinco títulos.

“Hay 20 equipos y jugamos todos contra todos. Creo que será un campeonato muy emocionante y equilibrado, cada uno deberá hacer su parte”, destacó el ex DT del Chelsea y del Inter, entre otros.

A continuación, Conte elogió especialmente al mediocampista belga Kevin De Bruyne, quien se dio el gusto de anotar el segundo gol en la victoria contra Sassuolo en su debut oficial en Napoli, al cual se incorporó tras quedar libre del Manchester City.

“De Bruyne llegó a Italia tras 9 o 10 años en la Premier League, en un momento de gran madurez en todos los aspectos. Esperamos que pueda ayudarnos a mejorar. Sabemos perfectamente que nosotros también tendremos que ser buenos para ayudarle a integrarse y prosperar. Lo he dicho muchas veces: el equipo gana y pierde unido, no hay un solo jugador que marque la diferencia.

O mejor dicho, ya no los hay”, aclaró Conte.

Por último, Conte, también campeón de la Serie A con Inter, se refirió a su mentalidad ganadora: “desde este punto de vista, no me cuesta”.

Incluso si es mi primer día en un equipo nuevo, siempre intento transmitir mi mentalidad: trabajo duro, dedicación, compromiso, fe en lo que hacemos y superación constante de obstáculos", subrayó.

"Siempre debe haber ganas de superarse, eso es importante para mí, y por eso lo hago por mis jugadores y todos los que trabajan conmigo", completó Conte, que espera sumar al delantero danés Rasmus Hojlund para cubrir la ausencia por lesión del belga Romelu Lukaku.

Los medios de Italia e Inglaterra coinciden en que Napoli llegó a un acuerdo con Manchester United para sumar al delantero de 22 años a préstamo por 5 millones de euros y la obligación de compra por otros 40 millones de euros en caso de clasificarse a la próxima Champions League.

Hojlund sumó 10 goles en los 34 partidos que jugó en la temporada 2022-23 para Atalanta, que luego lo transfirió al Manchester United, con el que marcó 10 goles al cabo de 52 presencias durante la 2024-25. (ANSA).