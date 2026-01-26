Napoli: David Neres operado con éxito

"Todo salió bien. Gracias a mi esposa que no estuve solo, pero también a mi médico y al fisioterapeuta", publicó Neres en su cuenta de la red social Instagram tras la intervención realizada en Londres.

El mensaje de Neres incluye una foto en la que se lo ve con la pierna izquierda enyesada y acompañado por su esposa, la modelo alemana Kira Winona, en la habitación del Wellington Hospital de la capital de Inglaterra.

El cuerpo médico del Napoli estima que Neres precisará al menos 2 meses para recuperarse completamente y volver a ser tenido en cuenta por el DT Antonio Conte, que también deberá aguardar un plazo similar a Milinkovic-Savic, quien según los estudios a los que se sometió en el Pineta Grande Hospital sufre una elongación del bíceps femoral del muslo izquierdo. (ANSA).