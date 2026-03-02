Napoli: De Bruyne se entrenó con sus compañeros

De Bruyne corrió y mostró sus deseos de volver al campo durante la práctica que el plantel del equipo partenopeo completó dos días después de la agónica victoria por 2-1 en campo del colista Hellas Verona por la fecha 27 de la Serie A.

El mediocampista belga, de 34 años, completó toda la sesión de entrenamiento con sus compañeros, sintiéndose de nuevo parte del plantel que ya comenzó a preparar los 11 últimos partidos de la Serie A, una lista que comenzará el viernes 6 con el duelo como local ante Torino por la fecha 28 del torneo de la primera división del "Calcio".

Las buenas señales en los entrenamientos de De Bruyne, quien sufrió una grave lesión muscular el pasado 25 de octubre, sugieren que Conte evalúa convocarlo para el partido contra Torino pensando también la posibilidad de alinearlo contra Lecce en el duelo programado el sábado 14 por la jornada 29 de la Serie A.

Conte también confía en poder contar en los próximos días con Anguissa, de 30 años y lesionado el 9 de noviembre del año pasado.

El mediocampista camerunés se ejercita sin señales de dolor en la espalda, mientras que el cuerpo médico evaluará esta semana a su colega escocés Scott McTominay, quien jugó su último partido el pasado 7 de febrero.

Napoli, campeón defensor, marcha en el tercer puesto de la Serie A con 53 puntos, catorce menos que el líder Inter y cuatro menos que el escolta Milan. (ANSA).