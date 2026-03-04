Napoli: De Bruyne y Anguissa disponibles contra Torino

De Bryune y Anguissa se mostraron recuperados de sus respectivas lesiones y cubrirán las sensibles bajas en el mediocampo del eslovaco Stanislav Lobotka y del escocés Scott McTominay, descartados por problemas musculares.

El belga se había lesionado el pasado 25 de octubre, mientras que el camerunés inició su inactividad al inicio de noviembre pasado.

Sin embargo, De Bruyne y Anguissa se mostraron plenamente recuperados y completaron los entrenamientos más recientes con sus compañeros a las órdenes de Conte, que también volverá a convocar al delantero belga Romelu Lukaku, quien selló el agónico triunfo por 2-1 como visitante contra Hellas Verona por la fecha 27 de la Serie A.

Ese triunfo le permitió al Napoli mantenerse en el tercer puesto del torneo de la primera división del "Calcio", ahora con 53 puntos, catorce menos que el líder Inter, escoltado también por Milan (57).

También Torino llegará con la moral en alza al estadio Diego Maradona, pues el pasado domingo 1 venció por 2-0 como local a Lazio con goles del argentino Giovanni Simeone y del colombiano Duván Zapata en el debut del DT Roberto D'Aversa.

"La historia de este año nos dice que tras un triunfo, han venido periodos negativos. Se lo dije al equipo y queremos revertir la tendencia", declaró D'Aversa en conferencia de prensa.

"Sabemos perfectamente que nos espera un partido difícil, pero también uno muy bueno. Envidio a mis jugadores que saldrán al campo. Será un partido completamente diferente al disputado contra Lazio", agregó el DT del equipo "granata", que marcha decimocuarto con 30 puntos.

Asimismo, para D'Aversa será un partido especial en lo personal, pues del otro lado estará Conte, que es el padrino de su hija y a quien nunca pudo vencer en sus cinco antecedentes.

"Me parece injusto hablar de un duelo entre D'Aversa y Conte, sobre todo porque se enfrentan dos clubes con 11 títulos de liga en su haber", enfatizó el DT del Torino, quien aclaró que todavía no definió la alineación para visitar al Napoli.

"Quedan dos días y aún no he tomado ninguna decisión sobre la alineación, aunque obviamente tengo algunas ideas. Y en ataque, tengo que evaluar a (el escocés Che) Adams: se entrenó con sus compañeros y se puede considerar recuperado, pero se está recuperando de un problema en la pantorrilla, un músculo específico que requiere máxima atención", aclaró.

Por último, D'Aversa fue consultado sobre su futuro, pues firmó su contrato con Torino hasta el final de esta temporada: "En mi cabeza sólo tengo el objetivo del equipo, quiero lograrlo lo antes posible", respondió el entrenador. (ANSA).