Napoli: Di Lorenzo será operado en el pie izquierdo

"Dado el tiempo necesario para una recuperación completa de su lesión de rodilla izquierda, Di Lorenzo, de acuerdo con el club, será operado del pie izquierdo en las próximas horas para resolver un problema preexistente", se lee en un comunicado emitido por Napoli.

A su vez, Di Lorenzo publicó un mensaje en redes sociales para explicar la situación con más detalle.

"Gracias a todos por el cariño que me han demostrado estos últimos días. Tras la terrible lesión de rodilla, pensé lo peor.

Las pruebas revelaron un traumatismo importante, pero afortunadamente el ligamento cruzado resistió", escribió Di Lorenzo.

"No todo el mundo lo sabe, pero durante los últimos seis meses he estado jugando con un problema en el pie que requiere cirugía. Como no quería dejar el equipo en un momento difícil, decidí jugar, incluso empeorando las cosas", reveló el capitán.

"La situación y el dolor se han vuelto insoportables para mí, y dada la baja forzada por la rodilla, hemos decidido operarme el pie. Haré todo lo posible para volver lo antes posible y seguir defendiendo nuestra querida camiseta en las mejores condiciones posibles", completó Di Lorenzo.

Napoli había informado que Di Lorenzo deberá permanecer inactivo entre 4 y 6 semanas por la lesión de rodilla que sufrió ante Fiorentina en el partido disputado el pasado sábado 7 en el estadio Diego Maradona.

Napoli emitió un comunicado para informar que Di Lorenzo, reemplazado a los 30', "se lesionó durante el partido de ayer y se sometió a pruebas en el Hospital Pineta Grande que revelaron un esguince de segundo grado en la rodilla izquierda".

"El capitán del Napoli se someterá a una consulta especializada para determinar su plan de rehabilitación", agrega la nota emitida al día siguiente de la victoria contra Fiorentina, durante la cual se temía que Di Lorenzo había sufrido la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda.

