Napoli: doblete de Lukaku en amistoso

Dos buenas noticias para el último campeón de Italia, que visitará el sábado a Hellas Verona por la vigesimoseptima fecha del campeonato italiano en el que marcha tercero junto a la Roma a 14 puntos del líder Inter y que empieza a recuperar "soldados" en la recta final del torneo.

Lukaku, que jugó apenas un puñado de minutos en los últimos partidos desde que se reintegró al plantel luego de una prolongada inactividad por lesión, lució en condiciones y envió señales al técnico francés de la selección de Bélgica en clave mundialista, a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo.

Anguissa, quien se había lesionado el muslo izquierdo jugando con su selección el 9 de noviembre y en su regreso se resintió de una lesión en la espalda, también se mostró hoy en buena forma y con ganas de volver al ruedo tras haber disputado 45 minutos en el partido.

El camerunés es una pieza clave en el mediocampo de Napoli, con su capacidad para recuperar pelotas y sus pases filtrados para los delanteros, y podría sumarse al eslovaco Stanislav Lobotka en breve en un sector del campo en el que el equipo de Conte extraña al británico Scott McTominay, quien se recupera de una inflamación en el glúteo que lo afecta desde el 7 de febrero y sigue trabajando en forma diferenciada.

Mismo discurso para el belga Kevin De Bruyne, retornado tras completar en su país la recuperación de una lesión con la idea de sumarse al equipo en la recta final del campeonato.

"Está bien y esperamos volver a contar con él lo antes posible", dijo al respecto Matteo Politano, según el cual "las lesiones nos condicionaron durante toda la temporada porque son muchas las bajas y no pudimos expresar nuestro verdadero potencial. A pesar de todo, seguimos luchando por el pasaje a la Champions sabiendo que no será fácil". (ANSA).