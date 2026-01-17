Napoli: entre la alegría y la incertidumbre

Tres jugadores que quedaron en duda para el próximo compromiso, el martes frente a FC Copenhague por la penúltima fecha de la fase de Liga de la Champions, en la que Napoli por ahora se mantiene en zona de clasificación a un desempate por el boleto a octavos de final.

"Puedo adelantar que Elmas dejó la cancha con mareos, posiblemente como consecuencia de un estado gripal, pero no por lesión. A Politano y a Rrahmani vamos a someterlos a exámenes médicos en los próximos días", agregó antes de enfocarse en la vuelta al triunfo de un Napoli que venía de empatar sus tres partidos previos y se mantiene en carrera.

"Hoy estamos felices por esta victoria y por eso quiero felicitar al equipo, que supo hacerle frente a una situación difícil debido a la cantidad de bajas en el plantel por lesión, más aún cuando tenemos tantos compromisos por delante y venimos de jugar la Supercopa" de Italia, agregó Stellini, al aludir al torneo que consagró campeón a Napoli en Riad.

"A partir de ahora y hasta el 31 de enero, nos quedan por jugar otros nueve partidos en el lapso de 28 días", explicó al destacar que habrá que sentarse con la dirigencia para evaluar la llegada de refuerzos porque -dijo- "necesitamos nuevos jugadores", aunque -aclaró- "en el equipo, a nivel mental, todos los que están a disposición juegan, luchan y rinden".

Sin embargo, reconoció que con un plantel corto "hoy se vio que las energías mermaron habiendo jugado 72 horas después del partido anterior (0-0 con Parma en el duelo pendiente por la decimosexta fecha que recuperó tras haber sido postergado por la disputa de la Supercopa, Ndr) y eso hace que nuestro trabajo no sea para nada simple" y anticipó que "si se vende algún jugador que no es tenido en cuenta, debería llegar otro porque si no terminaremos apelando a los del equipo Primavera (reserva)".

El técnico de Sassuolo, Fabio Grosso, lucía decepcionado por la derrota al considerar que su equipo "jugó un gran partido, pero se va con las manos vacías. Sé lo difícil que es para algunos de nosotros jugar un campeonato en el que demostramos estar a la altura después de haber logrado el ascenso (en la anterior temporada)", agregó al aludir a las derrotas previas frente a rivales encumbrados como Juventus (0-3) y Roma (0-2).

El torneo de Sassuolo y los objetivos son bien distintos y pasan por pelear la permanencia, rubro en el que afrontará a rivales que luchan por idénticas razones como Cremonese y Pisa, duelos en los cuales, a decir de Grosso, se necesitará "coraje" pese a reconocer que "quedan muchos partidos por jugar en el campeonato y debemos seguir mejorando. Las bajas por lesión se hacen sentir", completó frente a un panorama similar al que afronta Napoli. (ANSA).