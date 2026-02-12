Napoli: goleada en amistoso pensando en Roma

El belga Romelu Lukaku aportó un doblete para la victoria del Napoli en el centro deportivo de Castel Volturno, donde el uruguayo Mathías Olivera y el juvenil Antonio Cimmaruta pusieron cifras definitivas.

El equipo partenopeo del DT Antonio Conte organizó este amistoso sólo dos días después de la derrota por penales contra Como en el duelo entre sí por cuartos de final de la edición número 79 de la Copa Italia que había finalizado 1-1 durante los 90' reglamentarios en el estadio Diego Maradona, donde Napoli también se despidió en la fase de liga de la Champions League.

En consecuencia, Napoli mantiene como único objetivo una eventual repetición del título de la Serie A hasta el final de la temporada, por lo cual deberá vencer a Roma, que marcha en el quinto puesto con 46 unidades, la misma cantidad que Juventus.

Napoli, que contra Ischia Calcio alineó a los brasileños Giovane y Alisson Santos, completa el podio de la edición 2025-26 de la Serie A con 49 puntos, nueve menos que el líder Inter y uno menos que Milan.

La prioridad para Conte será vencer a Roma sin ceder goles, pues el partido más reciente con el arco invicto para Napoli fue el triunfo por 1-0 como local ante Sassuolo del pasado sábado 17 de enero por la fecha 21 de la Serie A.

En los seis partidos siguientes (por la Serie A y la Copa Italia), el equipo partenopeo recibió 11 goles, mientras que en el torneo de la primera división del "Calcio" sufrió un total de 23 conquistas, trece menos de las que convirtió.

Para sumar un triunfo ante Roma, el DT del equipo partenopeo planea apostar por Allison Santos, de 23 años y arribado durante el libro de pases del invierno europeo procedente del Sporting de Lisboa.

"Napoli es un gran club y espero ayudarlos a lograr nuestros objetivos. Jugar en Napoli es una sensación increíble, sentir la pasión de la afición. Estoy contento con mi debut, pero obviamente triste por la eliminación, pero ahora toca trabajar y mirar hacia adelante", afirmó Alisson Santos en diálogo con Radio Crc.

"La liga italiana es más técnica que la portuguesa, es de alta intensidad, y ahora estoy trabajando para mejorar estos aspectos con el cuerpo técnico y con Conte, para llegar al nivel en el que pueda ayudar al equipo", completó el brasileño, quien debutó en los 30' finales del duelo del pasado martes 10 contra Como.

Del otro lado está Roma, que llegará al Diego Maradona para intentar ganar por primera vez desde el 3 de marzo de 2018, cuando el equipo "giallorosso" se impuso por 4-2.

En los siguientes siete partidos en el estadio Diego Maradona, el equipo "giallorosso" sólo pudo sumar 3 empates, pues luego sufrió 4 derrotas. (ANSA).