Napoli: Grave lesión muscular para Lukaku

Lukaku, de 32 años, sufrió una lesión grave en el recto femoral del muslo izquierdo, según se lee en el informe del Hospital Pineta Grande, adonde el delantero belga fue sometido a estudios médicos.

El ex atacante del Inter y Roma, entre otros, se lesionó durante el partido que Napoli le ganó por 2-1 al Olympiacos el pasado jueves 14 en Castel di Sangro y marcó el final de la pretemporada del equipo del DT Antonio Conte.

La prensa italiana adelantó que Lukaku deberá permanecer inactivo al menos entre 2 y 3 meses, por lo cual representará una baja sensible para Napoli, que el sábado 23 visitará al ascendido Sassuolo por la primera fecha de la edición 2025-26 de la Serie A.

Los reportes agregan que Lukaku consultará a un cirujano, quien evaluará si es necesaria una operación, la cual aumentará el período de inactividad del delantero belga a seis meses.

En este escenario, el director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, buscará sumar un delantero para cubrir la baja de Lukaku y el favorito, según la prensa italiana, es Nicholas Jackson, atacante senegalés de 24 años del Chelsea.

Una alternativa es el delantero neerlandés Joshua Zirkzee, también de 24 años y por cuyo pase Manchester United le pagó al Bologna la temporada pasada unos 42 millones de euros, tras lo cual marcó 7 goles en 49 partidos. (ANSA).