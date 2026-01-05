Napoli: lesión de tobillo para Neres

Un comunicado emitido por Napoli refiere que Neres sufrió un esguince en su tobillo izquierdo durante el partido disputado en la víspera en el estadio Olímpico de Roma, donde debió ser reemplazado a los 69.

"David Neres, lesionado durante el partido contra Lazio, se sometió hoy a pruebas en el Hospital Pineta Grande, que revelaron un esguince de tobillo izquierdo. El futbolista ya ha comenzado su rehabilitación", se lee en el texto divulgado por Napoli.

Neres, de 28 años, precisó la ayuda de las muletas para abandonar el estadio Olímpico de la capital italiana tras la victoria del Napoli, que completa el podio de la Serie A con 37 puntos, dos menos que el líder Inter y uno menos que el escolta Milan.

La estimación del cuerpo médico del Napoli, campeón defensor del "Calcio", establece que el DT Antonio Conte sufrirá la ausencia de Neres en los partidos contra Hellas Verona y ante Inter previstos el miércoles 7 y el domingo 11 por las fechas 19 y 20 de la Serie A, respectivamente. (ANSA).