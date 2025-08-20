Napoli: Lukaku no se operará

Mientras el club trabaja en la búsqueda de un delantero más como refuerzo para el plantel que entrena Antonio Conte, Lukaku comunicó que, tras una consulta médica que realizó en su país, decidió iniciar un tratamiento de rehabilitación de la lesión que lo marginará del plantel durante los primeros meses de la temporada, sin pasar por el quirófano.

No dijo cuánto tiempo le demandará la recuperación al belga, que se perdería la primera mitad de la temporada, situación debido a la cual Napoli le apunta ahora al danés Rasmus Hojlund, de 22 años, con pasado en Atalante y hoy jugador del Manchester United, que también es pretendido por Milan.

Napoli ofrece cinco millones de euros por su pase a préstamo con la posibilidad de sumarlo definitivamente y el hecho de que jugará la Champions, a diferencia del "rossonero", podría resultar determinante en la decisión final del futbolista de jugar finalmente a las órdenes de Conte.

El técnico del Napoli cuenta en ese rubro con Lorenzo Lucca, goleador de Udinese en la pasada temporada que arribó en el actual mercado de pases, con el neerlandés Noa Lang, que llegó desde PSV Eindhoven, con el marroquí Walid Cheddira, retornado tras jugar a préstamo en Espanyol de Barcelona, con Giuseppe Ambrosino, que volvió de su préstamo en Frosinone, con el brasileño David Neres y con Matteo Politano.

La lesión de Lukaku y la partida del argentino Giovanni Simeone al Torino, deja al último campeón del fútbol italiano con un número acotado de atacantes como para afrontar la doble competencia, razón por la cual el director deportivo, Giovanni Manna, también inició negociaciones por el pase del senegalés Nicholas Jackson con Chelsea, que no está dispuesto a cederlo a préstamo, y por el nigeriano Tolu Arokodare, del Genk.

Ambos jugarán la Copa Africana de Naciones en diciembre, razón por la cual las opciones de sumarlos a un Napoli que por entonces tampoco podrá contar con Lukaku parecen disminuir y cobra fuerza la opción Hojlund.

Tras regresar hoy a Castel Volturno, el goleador belga publicó un mensaje en las redes sociales que decía: "Gracias a todos por su apoyo en estos días. Es algo que aprecio realmente en esta situación, que es algo que puede suceder porque forma parte del juego. Gracias a Dios, me siento bien y con mentalidad positiva sin importar qué suceda. Nos vemos pronto". (ANSA).