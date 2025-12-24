Napoli: "Maradona fue inigualable", De Laurentiis

Maradona, fallecido a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 y en honor al cual Napoli rebautizó el estadio San Paolo con su nombre, es un dios para los napolitanos que aún hoy lo siguen idolatrando por sus hazañas con la casaca "azzurra" y porque, como recordó De Laurentiis, "tenía ese espíritu napolitano de niño de la calle, de jugador de equipo".

"Trabajó conmigo y junto a él y a su esposa (hoy ex) Claudia pasamos una noche muy divertida en la que me contaron cosas extraordinarias en un momento en el que yo todavía era nuevo en el fútbol", recordó el también empresario cinematográfico, al comparar aquel pasado de gloria de Napoli con la actualidad y con el ciclo del español Rafa Benítez como conductor del plantel profesional (2013-2015).

"En la época de Benítez también ganamos dos títulos en la misma temporada (la Copa y la Supercopa de Italia de 2014, Ndr), pero eran distintos. Esta vez fueron el scudetto y la Supercopa, lo cual no es poco", recordó De Laurentiis, al confesar que el momento que más disfrutó con Napoli no fue el que muchos podrían suponer sino "el año en el que dimos el salto de la Serie B a la Serie A (en la temporada 2008-2009, Ndr). Fue algo inolvidable", confesó.

De Laurentiis adquirió al club cuando estaba quebrado y debió reinsertarse en el fútbol italiano desde la tercera división y hoy afirma: "Toda mi vida he intentado entretener a la gente como el cine y creo pocos productores en el mundo han tenido éxitos cada año como yo. Cuando veo a los aficionados transmitir esta sensación de venganza y satisfacción a toda una nación, siento una alegría que ninguna otra actividad puede darte", confesó.

Finalmente, en diálogo con Radio CRC, el dirigente aprovechó la ocasión para reiterar sus críticas a la cúpula del "Calcio" cuando afirma que "se juega demasiado" en función de un calendario cada vez más extenso que deriva en más lesiones en los planteles y afirmó que el fútbol "está mal manejado por personas que están demasiado apegadas a sus cargos y pensando en ser reelectas en lugar de considerar la importancia de no arruinar este deporte".

"Tenemos algunos peces gordos que controlan el fútbol y creen que, llegado un momento, su reelección depende de fórmulas simplemente irrisorias. A estos señores que gobiernan el fútbol mundial no les interesa proteger a los jugadores o a la afición", completó De Laurentiis con declaraciones que lo emparentan con aquel Maradona rebelde y contestatario que jamás calló lo que pensaba, sin medir los riesgos o las consecuencias de sus palabras. (ANSA).