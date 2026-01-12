Napoli: optimismo de De Bruyne sobre su recuperación

"Mi rehabilitación va muy bien, hoy me haré otra revisión. Estoy progresando, así que soy muy positivo", declaró De Bruyne en un evento con el periódico HLN, en el marco de la ceremonia anual del Botín de Oro belga, que celebró su ingreso al Salón de la Fama del fútbol de ese país.

De Bruyne, de 34 años, debió ser operado tras lesionarse el isquiotibial derecho luego de anotar a los 33' un penal en el triunfo por 3-1 como local que Napoli celebró ante Inter por la octava fecha de la Serie A.

"Espero que la tomografía computarizada que me harán me permita volver a correr pronto. Lamentablemente, la operación fue necesaria, pero ahora estoy totalmente enfocado en mi rehabilitación", aseguró De Bruyne.

"Estoy contento con cómo va todo y no podría pedir nada mejor.

Estoy trabajando duro y espero estar de vuelta en plena forma para el Mundial de este verano, en las mejores condiciones posibles", agregó en alusión al torneo previsto en Estados Unidos, Canadá y México.

De Bruyne está en rehabilitación en su país natal y sus hijos asisten a la escuela en Italia: "Vivimos en Inglaterra durante diez años, donde nacieron mis tres hijos. Nos llevó un tiempo encontrar una casa y organizar todo", reveló.

"Como familia, estábamos empezando a adaptarnos a Nápoles, y justo entonces me lesioné. Es un poco difícil con un ritmo tan irregular. Los niños ya han vuelto al colegio. No es divertido, pero como familia, tenemos que seguir así un tiempo", agregó De Bruyne.

"Siento que volveré, que encontraré mi ritmo. Si alguna vuelve a Bélgica, sería para divertirme y estar cerca de casa. Pero ahora mismo, no pienso en eso: sigo queriendo ponerme a prueba y descubrir mis límites. Ahora estoy feliz en Napoli", concluyó De Bruyne. (ANSA).