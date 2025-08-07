Napoli: Optimismo de Di Lorenzo para revalidar el scudetto

"Volvimos a empezar con mucha ilusión y necesitamos aprovechar ese impulso y alimentar ese entusiasmo con trabajo duro. Va a ser una temporada larga y difícil, pero tenemos la base para hacerlo bien", aseguró Di Lorenzo a la cadena Sky Sport.

"Trabajamos bien y estamos satisfechos. Tenemos un DT que ganó una y otra vez y sabe cómo motivar al equipo. Estamos enfocados en la temporada, sabiendo que será difícil. Hay muchos partidos y todos son necesarios. Los nuevos jugadores se adaptaron bien, porque en la base hay un grupo sano que trabaja bien unido", enfatizó.

Napoli invirtió unos 80 millones de euros para incorporar al mediocampista belga Kevin De Bruyne, al zaguero neerlandés Sam Beukema, a su compatriota y delantero Noa Lang, al atacante Lorenzo Lucca y al arquero serbio Vanja Milinkovic-Savic.

"Conte no cambió nada. Estamos trabajando duro y bien. Sabemos que será difícil, pero llevamos el Scudetto en el pecho y queremos defenderlo. Los demás equipos se han reforzado, pero nosotros estamos enfocados en la temporada", insistió Di Lorenzo desde Castel di Sangro, la sede de la segunda parte de la pretemporada del Napoli.

El capitán, que ya ganó dos títulos de la Serie A con Napoli, también elogió especialmente al mediocampista escocés Scott McTominay, incluido entre los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro como el mejor futbolista de la temporada.

"McTominay se lo merece. Es un tipo especial, lo conocemos como futbolista y tuvo un impacto impresionante en el mundo del Napoli. Abrazó el proyecto y necesitamos a esta gente aquí, que quiere quedarse en Napoli. Tuvo una temporada fantástica y reinició a lo grande. Lo vi con muchísimas ganas", celebró Di Lorenzo sobre el escocés, recuperado de una lesión.

La buena noticia para Conte es que esta temporada tendrá más variantes, en especial con la incorporación de De Bruyne, quien quedó libre del Manchester City.

"No sé si nuestro mediocampo es el más fuerte. El campo decidirá quién es el mejor. Incorporamos a un campeón como De Bruyne, que se presentó bien con el grupo, con gran humildad", elogió Di Lorenzo al belga.

"Está analizando la situación y eso es señal de inteligencia.

Tenemos curiosidad por verlo en acción. Un campeón también ayuda a sus compañeros a mejorar. Estamos contentos de tenerlo con nosotros", completó el defensor.

Napoli enfrentará este sábado 9 al Girona tras haber igualado 1-1 con Casertana, que compite en la Serie C, tercera división del "Calcio", y luego de haber perdido por 2-1 contra el Brest francés en otro amistoso de pretemporada.

"Todos los partidos son importantes. Cuando juegas en Napoli, no hay amistosos. Son pruebas que nos ayudan a crecer y a prepararnos para la liga.

No nos gusta perder y estamos decepcionados por haber perdido nuestro primer partido aquí.

Sabemos que Girona es un equipo que juega bien y nos estamos preparando para el partido lo mejor posible", garantizó Di Lorenzo.

El equipo partenopeo también tiene previsto jugar el jueves 14 contra Olympiacos, el último rival de la pretemporada de cara al inicio de la defensa del "Scudetto", en programa nueve días más tarde contra el ascendido Sassuolo. (ANSA).