Napoli: Premios para Conte y Mc Tominay

Serán reconocidos el 22 de septiembre en Chieti

La decisión fue tomada por un jurado especial, presidido por Italo Cucci e integrado por Ivan Zazzaroni, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D'Amico, Giancarlo Abete (expresidente de la Federación Italiana de Fútbol y actual director de la Liga Nacional Amateur), y fue coordinado por el empresario Marcello Zaccagnini, titular del comité organizador.

El mismo jurado, en consulta con el presidente Zaccagnini, decidió otorgar el Premio Especial del Jurado al director deportivo de la Roma, Claudio Ranieri, que fue DT del club "giallorosso" durante la temporada 2024-25.

La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Teatro Marrucino de Chieti.

Los ganadores recibirán una prestigiosa creación artística creada especialmente por el maestro pintor, escultor y grabador Mimmo Paladino. (ANSA).

