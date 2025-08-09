Napoli: Primer doblete de De Bruyne

El ex mediocampista del Manchester City celebró a los 16' y a los 23', después de que Giovanni Di Lorenzo abriera el marcador a los 4' para los dirigidos por Antonio Conte, aunque no fue el único en festejar por partida doble pues el uruguayo Christian Stuani también lo hizo, a los 33' y 42' para el equipo de la Liga Española.

De la mano de un De Bruyne que lució en gran forma y asistió a Di Lorenzo en el primer gol antes de celebrar los suyos, Napoli logró un triunfo en un amistoso que ofreció sus máximas emociones en el primer capítulo, al final del cual el equipo italiano mostró una merma en su rendimiento que aprovechó Girona para ponerse a tiro del empate.

Conte apostó hoy por el brasileño Juan Jesús en defensa y por su compatriota David Neres en la ofensiva, que compartió con el belga Romelu Lukaku y con Matteo Politano, titular para darle descanso al neerlandés Noa Lang, arribado al Napoli en el mercado de pases procedente del PSV Eindhoven.

En el complemento, los cambios decididos por ambos entrenadores le quitaron ritmo al partido, aunque Girona estuvo cerca de igualarlo con un remate de media distancia de Hugo Rincón aprovechando el cansancio de un Napoli que también pudo haber aumentado su ventaja sobre el final, primero con Lorenzo Lucca, goleador arribado desde Udinese, y luego con el británico Scott McTominay.

Napoli, que iniciará la defensa de su corona el 23 de agosto como visitante del ascendido Sassuolo, mientras que Girona debutará en la Liga ocho días antes de local frente a Rayo Vallecano, dejó una buena imagen y sólo tuvo que lamentar hoy la lesión en el tobillo que sufrió el zaguero albano-kosovar Amir Rrahmani.

Mañana, el último campeón del fútbol italiano enfrentará, con una formación integrada en su mayoría por suplentes, al Sorrento, equipo de la tercera división del "Calcio", antes de su último amistoso de pretemporada el 14 de agosto en Abruzzo frente al Olympiacos. (ANSA).