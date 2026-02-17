Napoli: Rrhamani inactivo por tiempo indeterminado

Napoli emitió un comunicado para informar que Rrahmani sufrió "una lesión grave en el bíceps femoral del muslo izquierdo", según revelaron los estudios médicos a los que fue sometido en el Hospital Pineta Grande dos días después del partido disputado en el estadio Diego Maradona.

La nota agrega que Rrahmani "ya ha comenzado su programa de rehabilitación", pero no ofreció precisiones respecto de cuánto tiempo precisará el zaguero para volver a ser tenido en cuenta por el DT Antonio Conte.

Por otra parte, Atalanta reveló un plan para ocupar las gradas habitualmente destinadas a aficiones del equipo visitante de cara al partido contra Napoli previsto el domingo 22 en Bérgamo y considerando la prohibición de viajes impuesta por el ministerio del Interior a los simpatizantes del club partenopeo.

Por iniciativa del Atalanta, con el pleno apoyo del ministerio del Interior, se informó que el estadio se llenará de vida con las voces y el entusiasmo de niños, jóvenes de escuelas de fútbol y personas con discapacidad junto con organizaciones sociales".

"Un mensaje contundente contra toda forma de violencia, para reafirmar que el fútbol es un lugar de lealtad y amistad, en el espíritu de un deporte que promueve los valores de la inclusión y el respeto", resalta una nota emitida por el ministerio del Interior italiano. (ANSA).