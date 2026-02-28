Napoli: "Situaciones que nunca había vivido", Conte

"Este gol debe darnos confianza", afirmó Conte, sorprendido a pesar de haber peleado mil batallas como jugador y como entrenador y de los títulos logrados no solamente con Napoli en la anterior temporada, sino también con Inter, Juventus y Chelsea.

"Estoy mejorando en muchos aspectos. Me siento un técnico mucho más fuerte", confesó al aludir también al aspecto mental de un Napoli que supo hacerle frente a una temporada condicionada por las lesiones que diezmaron al plantel, incluida la de un Lukaku que hoy volvió a sumar minutos después de meses de inactividad y celebró su primer gol en el campeonato.

"Lukaku no jugaba desde agosto y está luchando porque viene de una grave lesión. Sé muy bien cuánto sufre porque quiere aportar lo suyo a este equipo por la relación que mantenemos. Estoy tratando de llevarlo lo mejor posible, pero no es el Romelu que yo conocía. Él también ha crecido mucho", confesó.

"Hoy hicimos el partido que pensábamos hacer y que preparamos durante la semana. Fue muy peleado y el esfuerzo que hizo el equipo fue reconocido merecidamente por los aficionados. Es una lástima el resultado porque merecíamos una alegría", destacó su colega Paolo Sammarco.

Apenas un punto en cuatro partidos cosechó Hellas desde que reemplazó al despedido Paolo Zanetti, aunque la derrota de hoy resultó inmerecida, como el propio Sammarco destacó al considerar que "si hubiésemos sumado un punto al menos ante un grande como Napoli hubiese ayudado mucho a nivel de autoestima".

"Pero así es el fútbol y siempre está latente la posibilidad de un gol en la última jugada", comentó, al marcar diferencias entre este partido y el que Hellas perdió con Sassuolo en la fecha anterior en el que "solo nosotros jugamos durante los primeros 30 minutos, pero cometimos dos errores y nos derrumbamos".

"Hoy, en cambio, vi una actitud distinta y nos mantuvimos en partido aún en la adversidad. Los muchachos se la jugaron hasta el final y por eso el público lo reconoció. Debemos responderles honrando esta casaca y a esta ciudad, siempre", concluyó.

(ANSA).