Napoli: “Un lindo desafío”, Milinkovic Savic

En su presentación oficial en la concentración de Castel di Sangro, el futbolista de 38 años consideró que su próxima experiencia representa "un lindo desafío", tal como lo será la posibilidad de disputar por primera vez en su carrera la Champions League, "un factor clave" a la hora de aceptar el convite para jugar en Napoli, afirmó.

"El primer contacto fue en marzo y de inmediato se encendió el deseo de venir a este club", confesó el serbio, al comentar que desde que finalmente arribó "me sentí bienvenido de inmediato por mis nuevos compañeros y por el entrenador".

Sobre Conte y sus métodos para llevar adelante la pretemporada, con sesiones de entrenamientos para algunos que pasaron por sus manos agotadoras, Milinkovic-Savic respondió: "Estoy bien. He visto cosas peores" y dijo que el hecho de poder ser dirigido por un técnico ganador fue también otro de los factores que lo llevaron a alejarse del Torino para sumarse al Napoli.

"Cuando te llama un entrenador como Conte es dificilísimo decirle que no y más aún cuando llegas a un equipo que es el campeón del fútbol italiano. De inmediato me aclaró que en este plantel hay que trabajar duro y esa es mi tarea, así como hacer que mis compañeros de equipo se sientan seguros conmigo en el arco", completó el arquero, un especialista en atajar penales.

Consultado acerca de quiénes son sus referentes, destacó: "Crecí con (Christian) Abbiati como ejemplo", afirmó al aludir al ex arquero del Milan, Juventus, Torino, Atlético Madrid y la selección "azzurra", y dijo que compartir plantel con jugadores como el mediocampista belga Kevin De Bruyne, arribado en este mercado de pases desde Manchester City, "es una suerte que no todos tienen".

"Trato de hacer todo lo posible para que no me conviertan goles en las prácticas, pero jamás imaginé que podríamos ser compañeros de equipo o de ataque, dado mi pasado como delantero", bromeó el serbio al considerar que no se siente un rival de Meret: "Un gran muchacho con el cual será un placer trabajar", aclaró y destacó que "Napoli fue el equipo que menos goles en contra recibió en el pasado campeonato" gracias también a su solidez defensiva.

En relación con sus pasatiempos más allá del fútbol, Milinkovic-Savic destacó que suele aprovechar el tiempo libre para jugar con su perro y para estar en familia y con amigos: "No practico otros deportes para no correr riesgos", explicó.

Pese a asegurar que no es supersticioso, prometió: "Si me dan la certeza de que saldré campeón con Napoli, soy capaz de afeitarme la barba". (ANSA).