Napoli: visita del plantel al hospital pediátrico Pausilipon

El capitán Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno y el neerlandés Sam Beukema se dirigieron al Polo oncológico pediátrico del Hospital Santobono Pausilipon luego del entrenamiento de la víspera y aprovecharon la ocasión para compartir una jornada especial con los niños y sus familias.

"Un gesto de gran valor humano que confirma el compromiso del Napoli con la comunidad local y, en particular, con los más vulnerables", se lee en un comunicado emitido por el Hospital Pausilipon tras la visita de Di Lorenzo, Buongiorno y Beukema.

La nota agregó que esta iniciativa formó parte de un programa más amplio de actividades compartidas entre el Napoli, el Hospital Santobono Pausilipon y la Fundación Santobono Pausilipon, posible gracias a un acuerdo firmado recientemente entre el club y la propia fundación.

El acuerdo incluye una serie de iniciativas benéficas y de recaudación de fondos, así como actividades dedicadas a los niños hospitalizados, incluida la oportunidad de asistir a los partidos de su equipo favorito en el estadio Diego Maradona.

"Recibir a los jugadores del Napoli en el hospital significa brindarles a nuestros jóvenes pacientes y a sus familias un momento de alegría y tranquilidad. Gracias al Napoli por elegir colaborar con nosotros en este esfuerzo de apoyo a nuestro hospital", afirmó el director general del Hospital Santobono Pausilipon, Rodolfo Conenna.

"Esta colaboración va más allá de un gesto simbólico y representa una importante inversión en apoyo y responsabilidad social", resaltó Conenna.

"Este día encarna a la perfección el espíritu de colaboración que queríamos forjar con el Napoli. Nuestro objetivo es crear un programa estructurado de solidaridad que una el deporte, la salud y la esperanza. Ver la felicidad en los ojos de los niños confirma que vamos por buen camino", celebraron a su vez Flavia Matrisciano y Giovanni Siola, directora y presidente de la Fundación Santobono Pausilipon, respectivamente.

"Esta iniciativa nace del deseo de construir una relación estable y concreta con Santobono Pausilipon. No se trata de un gesto aislado, sino del inicio de un camino compartido que prioriza a los niños y sus familias, con el objetivo de ofrecer momentos de serenidad y participación, incluso a través del fútbol", aseguró en tanto Tommaso Bianchini, director general del área de negocios del Napoli.

"La visita de Reyes es sólo la primera de muchas iniciativas que continuarán en los próximos meses con un único objetivo común: brindar sonrisas, apoyo concreto y nuevas oportunidades a los niños hospitalizados y sus familias", concluyó Bianchini.

