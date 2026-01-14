Narco: decomisan dos toneladas de cocaína en el Pacífico colombiano

La Armada explicó que ante las sospechas de una embarcación tipo "go fast" detectada a 140 millas náuticas del distrito de San Andrés de Tumaco, en el departamento de Nariño (sur), se ordenó su interdicción y al ser inspeccionada se hallaron en un interior 1999 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 270 galones de combustible.

Tras el hallazgo, las autoridades arrestaron a los tres tripulantes y entregaron a la Fiscalía la droga incautada, cuyo valor en el mercado internacional se tasó en unos US$ 95 millones.

"Con este resultado, se logró una afectación económica de más de US$ 95 millones que dejarán de ingresar a las organizaciones criminales. Así mismo, se evitó la comercialización de más de 4,9 millones de dosis en las calles del mundo", afirmó la Marina colombiana, sin señalar a qué grupo criminal pertenecía el alijo y cuál era el destino final de entrega.

Este es el primer gran decomiso de droga que se reporta al inicio del año, en momentos en que en aguas tanto del Caribe como del Pacífico, hacen presencia militares estadounidenses, en el marco de un plan de lucha antidrogas lejos de sus fronteras.

