Narcotraficante mexicano alias "El Mencho" abatido en operativo militar: medios

CIUDAD DE MÉXICO, 22 feb (Reuters) - El prófugo y acusado narcotraficante mexicano Nemesio Osegueta, alias "El Mencho", fue abatido en una operación del Ejército en el estado de Jalisco, informaron el domingo los diarios Reforma y Milenio

El diario Reforma aseguró que la operación se realizó en la ciudad de Tapalpa

La noticia se conoció después que una operación de fuerzas federales desató incendios de vehículos y bloqueos de carreteras en el estado de Jalisco, al oeste de México, según informó el gobernador, Pablo Lemus Navarro

El funcionario dijo que un operativo en la ciudad de Tepalpa provocó enfrentamientos en ese sector y otras zonas de Jalisco, en donde personas desconocidas quemaron vehículos y los atravesaron en las vías para impedir la acción de las autoridades

(Reporte de Luis Jaime Acosta)