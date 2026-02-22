Narcotraficante mexicano alias "El Mencho" muere en operación militar: fuente gubernamental

CIUDAD DE MÉXICO, 22 feb (Reuters) - El narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", murió en una operación militar, informó el domingo a Reuters una fuente gubernamental familiarizada con la operación.

La noticia se conoció después que una operación de fuerzas federales desató incendios de vehículos y bloqueos de carreteras en el estado de Jalisco, al oeste de México, según informó el gobernador, Pablo Lemus Navarro.

El funcionario dijo que un operativo en la ciudad de Tepalpa provocó enfrentamientos en ese sector y otras zonas de Jalisco, en donde personas desconocidas quemaron vehículos y los atravesaron en las vías para impedir la acción de las autoridades.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán, escribió en X que había recibido informes de bloqueos de carreteras en su jurisdicción como consecuencia de la operación en Jalisco. (Reporte de Emily Green. Escrito por Luis Jaime Acosta)