Narcotraficante mexicano alias "El Mencho" muere en operación militar

Por Emily Green

CIUDAD DE MÉXICO, 22 feb (Reuters) - El narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", murió en una operación militar, informó el domingo a Reuters una fuente gubernamental familiarizada con la operación.

Oseguera, un exoficial de policía, era el líder en las sombras del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo que tomó su nombre del estado occidental del mismo nombre, donde se encuentra la segunda ciudad de México, Guadalajara.

En un período de tiempo relativamente corto, el CJNG se transformó en una empresa criminal que se extiende por todo el continente y rivaliza con sus antiguos aliados del Cártel de Sinaloa, la banda del capo capturado Joaquín "El Chapo" Guzmán, ahora en una prisión estadounidense.

La noticia se conoció tras una operación de fuerzas federales que desató incendios de vehículos y bloqueos de carreteras en el estado de Jalisco, al oeste de México, según informó el gobernador, Pablo Lemus Navarro.

El funcionario dijo que un operativo en la ciudad de Tepalpa provocó enfrentamientos en ese sector y otras zonas de Jalisco, en donde personas desconocidas quemaron vehículos y los atravesaron en las vías para impedir la acción de las autoridades.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán, escribió en X que había recibido informes de bloqueos de carreteras en su jurisdicción como consecuencia de la operación en Jalisco. (Reporte de Emily Green y Lizbeth Díaz. Escrito por Luis Jaime Acosta)