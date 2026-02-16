Narcotráfico: Bukele anuncia el mayor secuestro de droga en El Salvador

El operativo contra el narcotráfico se realizó a 380 millas náuticas, es decir, a 703,7 kilómetros al suroeste de la isla El Cordoncillo, del estero de Jaltepeque, un reservorio natural rico en especies marinas y aves, tanto residentes como migratorias, en el océano Pacífico.

Según el relato de Bukele, al menos 330 bultos de droga eran transportados a bordo de un buque de apoyo multipropósito, un barco de grandes proporciones, con bandera de Tanzania, África. La embarcación tiene 54 metros de largo, según el mandatario, reportó el diario local El Mundo.

"Para localizar la droga, que venía encaletada en tanques de lastre, se desplegaron buzos de nuestra Marina Nacional, quienes realizaron la inspección que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación", indicó Bukele en una publicación en las redes sociales.

La Marina Nacional ha detenido a 10 presuntos narcotraficantes: cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano. Y, según Bukele, se trata del "golpe más grande al narcotráfico" que su país haya dado jamás.

"Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador", escribió en su cuenta de X.

Por último, Bukele lanzó una especie de burla hacia los narcotraficantes. "Por cierto, gracias por el nuevo barco", completó, irónico.

La semana pasada, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, había indicado que durante el año se habían incautado US$70 millones en droga, equivalentes a 2.815 kilogramos de cocaína.

En 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, que fueron incautadas con un valor de más de US$618,7 millones, según datos del gobierno.

El anuncio del presidente salvadoreño ocurre luego de protagonizar un cruce con el ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, a quien acusó de "defender los derechos humanos de criminales". "Con esa postura, miles de hondureños morirán", sostuvo Bukele.

El presidente salvadoreño declaró la "guerra" a las pandillas en marzo de 2022 amparado en un régimen de excepción, una política que fue cuestionada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional porque permite detenciones masivas sin orden judicial.

En este sentido, compartió en sus redes sociales un video en el que Velásquez asegura que su modelo de seguridad de Bukele "no es una receta para replicar exactamente en todos los países". "Escuchar al nuevo Ministro de Seguridad (de Honduras) defender los 'derechos humanos' de los criminales, es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas", escribió Bukele ante las críticas a su gestión.

Después, indicó que los ciudadanos de Honduras esperan que el gobierno de Nasry Asfura, que asumió el 27 de enero, "haga algo por la seguridad".

Bukele acaba de ser invitado a participar en la reunión del bloque de presidentes latinoamericanos alineados con Donald Trump, que se reunirá el 7 de marzo en Miami, invitados por el expresidente de Estados Unidos para concretar un frente común que limite la expansión estratégica de China en la región.

La lista de mandatarios invitados incluye a Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras). (ANSA).