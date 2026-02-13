Narcotráfico: decomisan 2,3 toneladas de cocaína en Colombia

La Armada colombiana arrestó a tres personas y decomisó 2,3 toneladas de cocaína que era transportada en una embarcación a 135 millas náuticas de la costa del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, sobre el océano Pacífico.

Las autoridades fueron advertidas por Inteligencia Naval de la sospecha de una embarcación en tránsito con un alijo de droga ilícita, lo que condujo a la interdicción de una lancha rápida en la que se hallaron 90 paquetes con pequeños bloques de la droga empacada.

Una vez fue trasladada la embarcación al muelle de la Estación de Guardacostas de Tumaco, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llevaron a cabo pruebas y determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.

La droga, cuyo valor la Marina estimó en US$ 24 millones, al parecer iba a ser entregada en Centroamérica.

(ANSA).