Narcotráfico: Incautan en Argentina 900 kilos de marihuana paraguaya

El hallazgo pone de manifiesto la persistencia de las rutas de narcotráfico que cruzan el río Paraná y conectan directamente a Paraguay con la provincia argentina de Misiones, una zona considerada tradicional corredor de estupefacientes en el Cono Sur.

Agentes de la Prefectura Naval Argentina, encargados de la vigilancia ribereña del Paraná, detectaron en la madrugada dos embarcaciones menores que navegaban desde Paraguay hacia la costa argentina.

Según el comunicado oficial, los botes —tipo barcaza y a remos— eran utilizados para trasladar paquetes de marihuana ocultos entre la vegetación y fueron avistados gracias a equipos nocturnos de visión.

Una vez en tierra firme en la localidad misionera de Montecarlo, al norte de la provincia, los efectivos hallaron 28 bultos con 1.200 panes prensados de marihuana, que, al ser pesados, superaron los 900 kilos y fueron puestos bajo custodia policial. No había rastros de quienes los trasladaban.

La zona del río Paraná forma parte de un corredor regional utilizado por redes de narcotráfico que operan entre Paraguay, Brasil y Argentina. La amplia extensión de la frontera compartida con Paraguay, sumada al uso de embarcaciones pequeñas y de vías fluviales secundarias, ha convertido estos sectores en espacios de alto riesgo para el contrabando de estupefacientes.

Estudios y operativos en la región muestran que buena parte de la marihuana y otras drogas incautadas en Argentina tiene origen o punto de paso en Paraguay, donde la producción y el cultivo clandestinos han aumentado en años recientes.

Paraguay, en particular, ha sido un foco de operaciones antidrogas de gran escala. En 2025, autoridades de ese país reportaron la incautación de miles de toneladas de marihuana en operativos coordinados con Brasil, lo que reforzó la percepción de que la región es un epicentro productivo del comercio ilícito de cannabis en Sudamérica. (ANSA).