Naruhito y la familia asisten al duelo de Japón ante Australia en el Clásico Mundial

TOKIO (AP) — Al igual que muchos en Japón, la familia real es aficionada al béisbol y a la superestrella Shohei Ohtani.

El emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la princesa Aiko estuvieron en el Tokyo Dome para el partido crucial de Japón el domingo contra Australia en el Clásico Mundial.

La realeza japonesa ingresó al Tokyo Dome durante la práctica de bateo antes de que comenzara el partido y saludó con la mano a los aficionados presentes.

Naruhito cumplió 66 años hace apenas unas semanas y últimamente ha centrado su atención en conmemorar el 15to aniversario del terremoto, el tsunami y el desastre nuclear del 11 de marzo de 2011, que causó la muerte de casi 20.000 personas en el norte de Japón.

Aiko, de 24 años, es la única hija de Naruhito y Masako y no puede convertirse en monarca. Japón solo permite la sucesión masculina.

___

