Narváez sufre fracturas en vértebras torácicas tras caída en Tour Down Under

El ecuatoriano Jhonathan Narváez, uno de los lugartenientes de Tadej Pogacar en el Tour de Francia, sufre fracturas por compresión en las vértebras torácicas después de su caída este sábado en el Tour Down Under, anunció su equipo, el UAE.

"Narváez fue trasladado al hospital para someterse a exámenes neurológicos de la columna vertebral. Sufre varias fracturas por compresión de las vértebras torácicas sin desplazamiento que no precisan de operación. Se encuentra estable y permanece ingresado en observación", explicó el doctor Adrian Rotunno, director médico del equipo emiratí.

Narváez, de 28 años, último vencedor de esta primera prueba World Tour (1ª división) del calendario de 2026, ocupaba el segundo puesto en la general antes de la 4ª etapa este sábado, a seis segundos de su compañero Jay Vine.

La lesión de Narváez puede suponer asimismo un problema para Tadej Pogacar, que hizo de la Milán-San Remo —el primer Monumento de la temporada (21 de marzo)— el primer gran objetivo de su temporada, y para el que contaba con el ecuatoriano para que le brindase su colaboración en las subidas del tramo final.

Por el momento se desconoce el tiempo de baja de Narváez.