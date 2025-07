NASA perderá el 20% de personal, Trump recorta

La directora de prensa de la agencia espacial, Cheryl Warner, proporcionó las cifras. La funcionaria informó que aproximadamente 3000 empleados se han inscrito en la segunda fase del programa de renuncia diferida, que finalizó el viernes.

Se sumaron a los 870 empleados que ya se habían inscrito en la primera fase de renuncias, que finalizó en febrero, y a las salidas regulares. Se espera que la plantilla de la agencia disminuya en más de 18.000 a aproximadamente 14.000 para el 9 de enero de 2026, una disminución de más del 20%.

Estas cifras podrían fluctuar ligeramente en las próximas semanas si algún empleado retira su renuncia o su solicitud es rechazada.

Quienes dejen la NASA bajo el programa de renuncia diferida serán puestos en licencia administrativa hasta una fecha de salida acordada. Este plan de reducción de personal se ajusta al recorte del 24% en el presupuesto general de la NASA, estipulado en la ley presupuestaria, y a la reducción a la mitad prevista del presupuesto de investigación.

Estas medidas han provocado protestas en los últimos días por parte de numerosos trabajadores y simpatizantes de la NASA, que en las últimas semanas ha permanecido sin un líder estable: actualmente está dirigida por el administrador interino Sean Duffy, después de que Trump decidiera no nombrar al empresario Jared Isaacman, estrecho colaborador de Elon Musk, para el cargo.

Pero la guerra está desatada. Cerca de 300 miembros actuales y exmiembros de la NASA han firmado la denominada "declaración Voyager", una carta abierta dirigida al administrador Duffy, en la que expresan profunda preocupación por los recortes presupuestarios y de personal impulsados desde la Casa Blanca.

Los firmantes advierten que dichas medidas, implementadas sin la aprobación del Congreso, amenazan la seguridad de las misiones espaciales, la integridad científica y la estabilidad operativa de la agencia. La misiva señala explícitamente que el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026 contempla recortes de hasta US$6000 millones, equivalentes al 25% del presupuesto total de la NASA, reduciendo casi a la mitad los fondos destinados a ciencia.

Horas después de la publicación de la carta, la directora del Centro de Vuelo Espacial Goddard, Makenzie Lystrup, quien ha dirigido el campus de la NASA desde 2023, renunció abruptamente.

Lystrup no explicó el motivo de su salida.

"Los cambios programáticos importantes en la NASA deben implementarse estratégicamente para que los riesgos se gestionen con cuidado", afirma la carta dirigida a Duffy, excongresista, fiscal y presentador de TV.

En cambio, en los últimos seis meses se han producido cambios rápidos e innecesarios que han socavado nuestra misión y han tenido consecuencias catastróficas para el personal de la NASA", añade. Garrett Reisman, ex astronauta e ingeniero de la NASA que posteriormente se desempeñó como asesor de SpaceX, declaró a CNN que cree que la implementación de algunos cambios en la Autoridad Técnica podría ser bienvenida. Señaló que la NASA podría haberse vuelto demasiado reacia al riesgo tras la tragedia del Columbia, y que la estructura actual podría estar obstaculizando la innovación. Sin embargo, Reisman afirmó que cualquier cambio en las barreras de seguridad de la agencia espacial debe realizarse con sumo cuidado. Y actualmente no confía en que eso suceda. "Tengo muy poca confianza en que se haga correctamente", declaró Reisman, quien firmó la declaración. "Hasta ahora, esta administración ha sido muy estricta en sus intentos de eliminar la burocracia, y lo que han logrado no es aumentar la eficiencia, sino simplemente eliminar elementos", completó. (ANSA).