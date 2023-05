NASA selecciona a Blue Origin para la próxima misión tripulada a la Luna

KENT, Washington--(BUSINESS WIRE)--may. 19, 2023--

La NASA adjudicó un contrato de desarrollo lunar sostenido (SLD, por sus siglas en inglés) para NextSTEP-2 (Next Space Technologies for Exploration Partnerships), anexo P, con Blue Origin. Los socios del equipo nacional de Blue Origin incluyen a Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic y Honeybee Robotics.

En el marco de este contrato, Blue Origin y sus socios del Equipo Nacional desarrollarán y volarán un módulo de aterrizaje lunar que puede realizar un aterrizaje de precisión en cualquier lugar de la superficie de la Luna y un transportador cislunar. Estos vehículos funcionan con LOX-LH2. El impulso altamente específico de LOX-LH2 proporciona una ventaja espectacular para las misiones en el espacio profundo de alto requisito de energía. Sin embargo, los propulsores de menor rendimiento, pero más fáciles de almacenar (como la hidracina y el tetróxido de nitrógeno que se usan en los módulos de aterrizaje lunares Apolo) se han visto favorecidos para estas misiones debido a la problemática evaporación de LOX-LH2 durante sus largos plazos de misión. A través de este contrato, se llevará la vanguardia al próximo nivel al convertir al LOX-LH2 de alto rendimiento en una combinación de propulsor almacenable. En el marco del SLD, se desarrollaráb y volarán crioenfriadores de 20 grados Kelvin basados en energía solar, así como otras tecnologías necesarias para evitar la evaporación de LOX-LH2. Las futuras misiones a distancias mayores de la Luna y las capacidades habilitadoras, como la propulsión térmica nuclear de alto rendimiento, se beneficiarán enormemente del LH2 almacenable. La arquitectura de Blue Origin también se prepara para ese día futuro cuando el hielo lunar se pueda usar para fabricar propulsores LOX y LH2 en la Luna.

Blue Origin y sus socios ya se encuentran trabajando con gran entusiasmo de formar parte de este viaje con la NASA.

