NASCAR llega a la Ciudad de México para primera carrera internacional de la Cup Series

La primera carrera internacional de la Cup Series de NASCAR de la era moderna tiene como objetivo principal sumar aficionados en México.

NASCAR levantará el telón de su espectáculo a partir del viernes, el primero de tres días de carreras en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una de las paradas más populares en el calendario de la Fórmula Uno y el proyecto más reciente de Ben Kennedy.

Bisnieto del fundador de NASCAR, Bill France Sr., Kennedy ha trasladado el negocio familiar más allá de sus cómodos confines en otras ocasiones.

En 2022, Kennedy trasladó la exhibición de pretemporada —el Clash— de su sede habitual en el Daytona International Speedway en Florida a una pista temporal construida dentro del Los Angeles Memorial Coliseum. Este año, Kennedy trasladó el Clash a The Madhouse, el histórico Bowman Gray Stadium, que había albergado por última vez una carrera de la Copa en 1971, en Winston-Salem, Carolina del Norte.

Bajo la dirección de Kennedy, NASCAR también regresó al North Wilkesboro Speedway en Carolina del Norte por primera vez desde 1977 cuando la estelar carrera se trasladó allí hace tres años. Permitió la tierra en el Bristol Motor Speedway, un circuito híbrido de carretera y óvalo en el Charlotte Motor Speedway, junto con su mayor empresa: la primera carrera callejera de NASCAR, realizada en el centro de Chicago.

También tenía la vista puesta en expandirse internacionalmente, lo cual se concretará el domingo con la primera carrera internacional que repartirá puntos en la Cup Series desde 1958. Será apenas la tercera vez en 77 años que la serie principal de NASCAR realizará un evento que cuenta para el campeonato fuera de Estados Unidos. Las dos últimas veces fueron en Canadá. La Cup Series también ha realizado exhibiciones en Japón y Australia.

“Nuestra mayor oportunidad de crecer como deporte es internacional”, dijo Kennedy cuando anunció que la Ciudad de México reemplazaría una de las dos carreras en el calendario asignadas al Richmond International Raceway.

“Estados Unidos siempre será nuestra base principal y nuestra próxima oportunidad era expandirnos internacionalmente", expresó. "Dijimos que queríamos hacer esto desde hace mucho tiempo, pero también necesitábamos asegurarnos de que fuera el momento adecuado, los socios adecuados y la ubicación adecuada. La Ciudad de México cumplió con todos los requisitos. Estar en una de las ciudades más grandes del mundo, con más de 20 millones de personas que viven en la ciudad, es una oportunidad enorme para nosotros de mostrar el deporte”.

El fin de semana incluye la serie Xfinity de segunda categoría y la Serie NASCAR México.

Es un fuerte regreso a un mercado que devora todas las entradas del fin de semana de la F1 en una hora desde que son puestas a la venta. Los mexicanos han demostrado ser fervientes fanáticos del automovilismo, pero no han tenido la oportunidad de ver a las grandes estrellas de NASCAR desde 2008, el último año de una serie de cuatro años de carreras de Xfinity. Kyle Busch, Denny Hamlin y Martin Truex Jr. fueron los ganadores durante ese período de cuatro años. Daniel Suárez, el ex campeón de Xfinity y nativo de Monterrey, es el rostro de NASCAR para el evento. Compitió 13 veces en el circuito, con un diseño diferente, en la Serie NASCAR México, y salió victorioso en tres ocasiones. “Estoy súper emocionado por el evento. Estoy súper emocionado por vivir el momento porque la primera vez solo se vive una vez”, afirmó. "Realmente estoy tratando de estar lo más presente posible, disfrutar el momento y tratar de tener el mejor fin de semana posible. Sabemos que somos capaces de ganar la carrera, pero ese no es el objetivo. El objetivo es la ejecución de todo el fin de semana, y ojalá la victoria sea el resultado de la parte de la ejecución”. La planificación que se ha llevado a cabo para la Ciudad de México, uno de los 38 eventos en el calendario de la Copa, comenzó hace aproximadamente un año. NASCAR ha trabajado en una amplia gama de detalles, comenzando con cómo llevar casi 200 camiones que transportan autos de carrera y equipo desde el Michigan International Speedway hasta la Ciudad de México. El responsable de NASCAR, Tom Bryant, ha encabezado la logística organizativa y ha realizado múltiples viajes al cruce fronterizo en Laredo, Texas, para reunirse con funcionarios de aduanas de ambas naciones. El traslado desde Michigan hasta la Ciudad de México dura aproximadamente 40 horas, sin incluir el tedioso cruce de aduanas, donde todo el equipo y las herramientas en cada transportador de NASCAR deben ser documentados en un manifiesto exhaustivo. Los autos de los equipos de la Cup Series estaban programados para llegar el lunes por la noche a Laredo, con el cruce programado para el martes y la llegada a la pista este jueves. “Ha sido una labor de mucha coordinación trasladar a mucha gente y muchas cosas de manera segura y eficiente a través de una gran distancia y una frontera internacional”, dijo en el podcast de NASCAR “Hauler Talk”. "Son tantas las cosas que se deben hacer, pero la clave es identificar el problema. Tenemos que trasladar a esta gente y estas cosas de este punto a ese punto dentro de un cierto período de tiempo", expresó. “¿Cómo lo hacemos de una manera que nos posicione mejor para poder trabajar tan pronto como lleguemos allí? Porque esta es un plazo muy ajustada”. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes