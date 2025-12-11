NASCAR resuelve caso antimonopolio presentado por dos equipos, uno de Michael Jordan

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — NASCAR llegó a un acuerdo el jueves en la demanda antimonopolio presentada contra la serie de autos de carrera por dos de sus equipos, incluyendo uno copropiedad de la leyenda de la NBA Michael Jordan.

"Hoy es un buen día", afirmó Jordan mientras esperaba a que los abogados anunciaran el acuerdo. Los detalles no fueron revelados de inmediato.

El acuerdo se alcanzó en el noveno día del juicio ante el juez federal Kenneth Bell, quien reservó las mociones para una audiencia de una hora.

Jeffrey Kessler, abogado de 23XI Racing y Front Row Motorsports, salió de una sala de conferencias al final de la hora para informar a un secretario del tribunal "estamos listos". Kessler luego condujo a Jordan y al copropietario de 23XI, Denny Hamlin, así como al propietario de Front Row, Bob Jenkins, a otra sala para más conversaciones.

23XI y Front Row presentaron su demanda el año pasado después de negarse a firmar acuerdos sobre las nuevas ofertas de acuerdo que NASCAR presentó en septiembre de 2024. Los equipos tenían hasta el final del día para firmar el documento de 112 páginas, que garantiza acceso a las carreras de la Cup Series y una fuente de ingresos, y 13 de las 15 organizaciones aceptaron con reticencia. Jordan y Jenkins demandaron en su lugar y corrieron la mayor parte de la temporada 2025 sin acuerdo.

Ambos equipos argumentaron que perder la demanda los habría dejado fuera del negocio.

Bell dijo al jurado que a veces las partes en un juicio tienen que ver cómo se desarrolla la evidencia para llegar a una resolución.

"Desearía que hubiéramos hecho esto hace unos meses", expresó Bell en el tribunal. "Creo que esto es genial para NASCAR. Genial para el futuro de NASCAR. Genial para la entidad de NASCAR. Genial para los equipos y, en última instancia, genial para los fanáticos".

Todos los equipos sintieron que el acuerdo anterior de reparto de ingresos era injusto y más de dos años de complicadas negociaciones llevaron a la oferta final de NASCAR, que fue descrita por los equipos como "tómalo o déjalo". Los equipos creían que el nuevo acuerdo carecía de las cuatro demandas clave, especialmente que dichos permisos se volvieran permanentes en lugar de renovables.

El acuerdo siguió a ocho días de testimonios en los que se mostró que la familia France, con sede en Florida, fundadores y propietarios privados de NASCAR, eran inflexibles en hacer que los acuerdos fueran permanentes.

Cuando la defensa comenzó su caso el miércoles, parecía más enfocada en mitigar los daños que en probar que no actuó de manera anticompetitiva.

Un economista testificó anteriormente que 23XI y Front Row tenían derecho a más de US$300.000.000 en daños.

