Nasdaq cae con fuerza ante liquidación de acciones tecnológicas

(Actualiza tras cierre de la sesión)

Por Krystal Hu y Shreyashi Sanyal

4 mayo (Reuters) - El índice Nasdaq cayó con fuerza el martes, ya que los inversores abandonaron las acciones de crecimiento de megacapitalización para buscar refugio en sectores más defensivos del mercado, en medio de preocupaciones por mayores tasas de interés e incertidumbre sobre el próximo informe de empleos.

* Compañías tecnológicas de alta valoración como Microsoft Corp, Alphabet Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc y Facebook Inc descendieron entre un 1% y más de un 3%.

* Los comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre la posible necesidad de subir las tasas de interés exacerbaron aún más la ola de ventas de las tecnológicas, ya que los inversores temen que las tasas más altas afecten las valoraciones de las empresas de crecimiento.

* "Puede ser que las tasas de interés tengan que subir algo para asegurar que nuestra economía no se sobrecaliente, aunque el gasto adicional es relativamente pequeño en relación con el tamaño de la economía", afirmó Yellen en comentarios grabados en un evento virtual de El Atlántico.

* El Promedio Industrial Dow Jones subió 19,8 puntos, o un 0,06%, a 34.133,03 unidades, mientras que el S&P 500 cayó 28 puntos, o un 0,67%, a 4.164,66 unidades. El Nasdaq perdió 261,615 puntos, o un 1,88%, a 13.633,503 unidades.

* Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 bajaron, con pérdidas más pronunciadas en el tecnológico, servicios de comunicación y consumo discrecional .

* Sectores defensivos como los bienes de primera necesidad , servicios públicos y el inmobiliario eran los que menos declinaban.

* Las copiosas medidas de estímulo, la aceleración de las campañas de vacunación y la postura política ultralaxa de la Reserva Federal han animado un fuerte rebote en la economía estadounidense, impulsando a Wall Street hasta máximos de récord este año. No obstante, los denominados "ganadores de la pandemia" han empezado a perder algo de favor últimamente.

(Reporte de Shreyashi Sanyal y Sruthi Shankar en Bengaluru, Krystal Hu en Nueva York, Editado en Español por Carlos Serrano y Manuel Farías)