Nasdaq cae lastrado por declive de Nvidia ante incertidumbre sobre el mercado chino

Por Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

28 ago (Reuters) - El índice Nasdaq, de gran peso tecnológico, caía el jueves lastrado por la debilidad de las acciones de Nvidia, después de que el gigante de los chips de inteligencia artificial se vio obligado a excluir las posibles ventas en China de sus previsiones trimestrales.

* A las 1359 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 64,01 puntos, o un 0,14%, a 45.501,22 unidades; el índice S&P 500 perdía 12,27 puntos, o un 0,19%, a 6469,13 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 39,92 puntos, o un 0,2%, a 21.547,73 unidades.

* La exclusión se produjo pese a que la compañía se aseguró ciertas licencias a principios de este mes para vender sus chips H20 a China, tras alcanzar un acuerdo de reparto de ingresos con el gobierno estadounidense.

* Las acciones de Nvidia caían un 2,6% en una sesión volátil, ya que algunos analistas también expresaron su preocupación sobre si los resultados del centro de datos de la empresa apuntan a un gasto más ajustado por parte de los proveedores de la nube.

* El sector tecnológico más amplio del S&P 500, revertía las ganancias iniciales y restaba un 0,5%, mientras que el índice de chips cedía un 0,2%.

* Con todo, las sólidas previsiones de ingresos trimestrales de Nvidia, su plan de recompra de acciones por valor de US$60.000 millones y los optimistas comentarios de su presidente ejecutivo, Jensen Huang, aplacaron las preocupaciones de los inversores en torno a la demanda de IA.

* "Estos resultados son buenos para una empresa normal en tiempos normales, pero Nvidia no es ninguna de las dos cosas. La falta de ingresos en China y la incertidumbre en torno a los futuros envíos son preocupantes. Cuanto más tiempo pase, más se afianzarán las alternativas nacionales (China)", afirmó Paul Meeks, director gerente de Freedom Capital Markets.

* Su par de semiconductores Advanced Micro Devices operaba estable, mientras que Super Micro Computer y los principales clientes de Nvidia, como Meta y Microsoft, bajaban levemente.

(Editado en español por Carlos Serrano)