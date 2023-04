Nasdaq cae por temores sobre resultados de tecnológicas

(Actualiza al cierre preliminar del mercado)

Por Sin茅ad Carew, Sruthi Shankar y Ankika Biswas

24 abr (Reuters) - El Nasdaq cerr贸 a la baja el lunes y tuvo un rendimiento inferior al S&P 500 y al Dow Jones, presionado por firmas de megacapitalizaci贸n mientras los inversores esperaban los resultados de compa帽铆as como Microsoft, al tiempo que los papeles de Tesla cayeron por preocupaciones sobre sus planes de gasto.

* Tesla Inc baj贸 despu茅s de que el fabricante de autom贸viles elev贸 su pron贸stico de gastos de capital para 2023 para aumentar la producci贸n, lo que lastr贸 las acciones de consumo discrecional.

* Fue uno de los mayores obst谩culos para el referencial S&P 500, junto con Microsoft Corp, que estaba bajo presi贸n antes de la publicaci贸n de sus resultados el martes. Esta semana tambi茅n est谩n disponibles los informes de Alphabet Inc , Amazon.com Inc y Meta Platforms Inc .

* El repunte de estos valores ha apoyado a Wall Street este a帽o, y los inversores est谩n a la espera de ver si las ganancias pueden continuar en un contexto de un perspectiva econ贸mica sombr铆a.

* "La gente duda un poco de que el rendimiento superior no contin煤e en la temporada de ganancias, que hasta ahora ha sido un poco mejor de lo esperado. Reconociendo que el list贸n estaba bajo", dijo Randy Frederick, director gerente de operaciones y derivados de Charles Schwab en Austin, Texas.

* Apunt贸 tambi茅n a la ansiedad por los pr贸ximos datos econ贸micos, como el crecimiento del primer trimestre y las lecturas de inflaci贸n.

* Seg煤n datos preliminares, el S&P 500 gan贸 3,74 puntos, o un 0,09%, a 4.137,13 unidades; mientras que el Nasdaq Composite perdi贸 33,89 puntos, o un 0,28%, a 12.038,56 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subi贸 69,40 puntos, o un 0,21%, a 33.878,36 unidades.

* Las acciones de Estados Unidos se han mantenido estables en gran medida durante el comienzo de la temporada de ganancias gracias a resultados mejores de lo esperado de los grandes bancos, lo que disipa las preocupaciones sobre un contagio de la crisis bancaria regional sufrida en marzo.

* Entre los datos que se publicar谩n esta semana figuran las lecturas iniciales del PIB estadounidense del primer trimestre, el 铆ndice de gasto personal de los consumidores (PCE) de marzo y los datos de confianza de los consumidores de abril.

(Reporte de Sin茅ad Carew en Nueva York, Sruthi Shankar y Ankika Biswas en Bengaluru, Editado en espa帽ol por Aida Pel谩ez-Fern谩ndez y Manuel Far铆as)

