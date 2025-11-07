Nasdaq cierra en baja, acciones recortan pérdidas ante señales de avance sobre cierre Gobierno EE. UU.

(Actualiza con valores al cierre)

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 7 nov (Reuters) - El Nasdaq cerró a la baja el viernes, mientras los inversores pasaban página a una semana de altibajos en la que las preocupaciones económicas, el cierre del gobierno federal más prolongado de la historia y las altísimas valoraciones de las acciones tecnológicas mermaron el apetito por el riesgo.

* Las pérdidas se redujeron significativamente al final de la sesión, tras conocerse los avances en las negociaciones en el Congreso, que ha provocado el cierre más prolongado del gobierno federal en la historia de Estados Unidos.

* "Una resolución del cierre mejorará claramente la confianza, especialmente en un momento en el que el margen de error es estrecho", dijo Terry Sandven, estratega jefe de renta variable de U.S. Bank Wealth Management en Mineápolis.

* Los tres índices perdieron terreno respecto al cierre del viernes pasado.

* El Nasdaq registró su mayor caída porcentual semanal desde finales de marzo en medio de la creciente preocupación por las valoraciones infladas de las acciones vinculadas con la inteligencia artificial, que han proporcionado gran parte del músculo alcista al repunte del mercado en los últimos meses.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 8,52 puntos, o un 0,13%, a 6.729,02 unidades, mientras que el Nasdaq Composite perdió 47,87 puntos, o un 0,21%, a 23.006,12 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones subió 76,28 puntos, o un 0,16%, a 46.988,58 puntos.

* Las acciones de Microchip Technology cayeron tras pronosticar unas ventas netas trimestrales por debajo de las estimaciones.

* Los accionistas de Tesla aprobaron el mayor paquete salarial de la historia para el presidente ejecutivo, Elon Musk. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos perdieron terreno.

* Las acciones de Expedia subieron después de que la plataforma de viajes registrara sólidas reservas en su segmento de empresa a empresa.

* Block se desplomó tras no alcanzar las expectativas de beneficios para el tercer trimestre, y Take-Two Interactive cayó tras la decisión de la empresa de retrasar el lanzamiento de su popular videojuego GTA VI a noviembre de 2026.

(Reportes de Stephen Culp; información adicional de Twesha Dikshit y Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en español por Daniela Desantis)