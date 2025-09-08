Nasdaq cierra en máximos históricos porque los operadores se centran en las bajas de tasas

Por Purvi Agarwal y Noel Randewich

8 sep (Reuters) - El Nasdaq marcó un máximo histórico al cierre del lunes, impulsado por el repunte de Broadcom, mientras que el S&P 500 también subió, ya que los inversores apuestan a que la Reserva Federal reducirá pronto los costos de los préstamos para apuntalar el crecimiento económico.

* Los inversores esperan múltiples recortes de las tasas de interés este año, después de que el preocupante informe de nóminas no agrícolas del viernes ahondó la inquietud por el debilitamiento del mercado laboral estadounidense.

* Los datos, que había arrastrado a Wall Street a la baja en la sesión anterior, han profundizado el temor a una posible desaceleración de la mayor economía del mundo.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores han descontado al menos un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos cuando la Fed concluya su reunión de política monetaria de dos días el 17 de septiembre, y los futuros de los tipos de interés reflejan una probabilidad del 10% de un recorte de 50 puntos básicos.

* "La atención se centra en el recorte de tasas de la Fed del próximo miércoles. El mercado es codicioso. Ya ha descontado 25 puntos básicos. Ahora, si la gente está comprando porque espera 50, bueno, eso no va a suceder", advirtió Jake Dollarhide, director ejecutivo de Longbow Asset Management.

* Numerosas casas de bolsa han revisado sus previsiones de recortes de las tasas de interés de la Fed. Barclays prevé ahora tres recortes de 25 puntos básicos cada uno en 2025, frente a los dos anteriores, mientras que Standard Chartered espera uno de 50 puntos básicos en septiembre.

* Broadcom amplió su subida desde que el jueves dijo que espera un fuerte crecimiento de los ingresos relacionados con la inteligencia artificial. La capitalización bursátil de la empresa de chips ha alcanzado los 1,6 billones de dólares y es la séptima empresa más valiosa de Wall Street.

* Extraoficialmente, el S&P 500 subió un 0,21%, a 6495,15 puntos. El Nasdaq ganó un 0,45%, a 21.798,70 unidades, mientras que el índice Dow Jones subió un 0,25%, a 45.514,95 puntos.

* Esta semana, los inversores vigilarán de cerca los datos de inflación en busca de más pistas sobre la salud económica de Estados Unidos y para ver si podrían reforzar los argumentos a favor de un mayor recorte de tasas. (Reportaje de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru; Editado en Español por Javier Leira)