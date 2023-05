Nasdaq lidera las subidas en wall street tras positivas previsiones de nvidia

Por Shreyashi Sanyal y Shristi Achar A

25 mayo (Reuters) - El Nasdaq lideraba las ganancias de Wall Street el jueves, gracias al fuerte alza de Nvidia por unas optimistas previsiones que también impulsaban a otras empresas relacionadas con la inteligencia artificial, mientras los inversores seguían atentos al pulso sobre el techo de la deuda en Estados Unidos.

* A las 1458 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 75,54 puntos, o un 0,23%, a 32.724,38 unidades; el índice S&P 500 ganaba 25,72 puntos, o un 0,62%, a 4.140,96 unidades; y el Nasdaq subía 176,15 puntos, o un 1,41%, a 12.660,31 unidades.

* Las acciones de Nvidia Corp, la empresa de chips cotizada más valiosa del mundo, trepaban un 25,5%, hasta tocar un máximo histórico, después de que sus previsiones de ingresos trimestrales superaron en un 50% las estimaciones de Wall Street y de que dijo que está aumentando la oferta para satisfacer la demanda de sus chips de IA.

* Los pesos pesados de la IA, como Microsoft Corp y Alphabet Inc, sub√≠an un 2,2% y un 1,7%, respectivamente, mientras que el √≠ndice de semiconductores SE de Filadelfia avanzaba un 4,6%, hasta su nivel m√°s alto en m√°s de un a√Īo.

* "La palabra del mes es IA", afirma Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research en Nueva York. "Los inversores est√°n atentos a cualquier √°rea de crecimiento y ahora mismo resulta que son los semiconductores".

* Otras empresas de chips, como Advanced Micro Devices Inc , Micron Technology Inc y Broadcom Inc ganaban entre un 2,6% y un 9,5%.

* Intel Corp, un integrante del Dow poco expuesto a la IA, restaba un 5,7%.

* Los principales √≠ndices de Wall Street han sufrido fuertes ca√≠das en las dos √ļltimas sesiones y podr√≠an registrar su peor semana en m√°s de dos meses, mientras los inversores esperan un acuerdo sobre el techo de deuda del pa√≠s, fijado en 31,4 billones de d√≥lares, para evitar un impago calamitoso.

(Reportaje de Shreyashi Sanyal y Shristi Achar A en Bengaluru; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

