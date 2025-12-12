Nasdaq presenta un nuevo plan con más poder para bloquear las OPI vulnerables a la manipulación

Por Manya Saini, Niket Nishant y Anirban Sen

NUEVA YORK, 12 dic (Reuters) -

Nasdaq presentó el viernes una nueva norma que permitirá a la bolsa bloquear las OPI aunque las empresas cumplan todas las normas de cotización, si detecta señales de alarma que podrían hacer que las acciones de una empresa sean vulnerables a la manipulación.

La medida subraya la necesidad de reforzar el control de las empresas de jurisdicciones opacas que tratan de acceder a los mercados públicos de Estados Unidos, donde una mayor reserva de capital suele ofrecer a las empresas mejores valoraciones de las que pueden obtener en otros lugares.

La medida se produce tras un periodo de mayor vigilancia de la volatilidad del mercado y daría a la bolsa más margen para actuar cuando detecte señales de alarma. Si se aprueba, la norma podría elevar el listón de la transparencia para las empresas extranjeras.

Según los cambios propuestos, Nasdaq tendría una discrecionalidad limitada para bloquear una OPI tras revisar factores como la sede de la empresa, la disponibilidad de recursos legales para los accionistas estadounidenses en esa jurisdicción y la influencia de las partes controladoras.

"Nasdaq necesita autoridad adicional para ejercer la discreción de denegar la admisión a cotización basándose en la posibilidad de que una o más terceras partes incurran en conductas indebidas que afecten a los valores de una empresa", dijo el operador bursátil en la presentación del viernes.

La bolsa también examinará más de cerca a las empresas si considera que sus consejos de administración carecen de la experiencia adecuada o si los asesores tienen un historial cuestionable.

"En la actualidad, las normas de Nasdaq no le permiten denegar la admisión a cotización de una empresa basándose en su examen de los patrones de negociación de otras empresas con características similares o en consideraciones relacionadas con los asesores de la empresa, y necesita autoridad adicional para ejercer su discreción al respecto", dijo Nasdaq.

El denominado "pump-and-dump" consiste en hacer subir de forma artificial el precio de una acción y venderla en su punto álgido, provocando grandes pérdidas a otros inversores. El Nasdaq tiene en marcha una investigación desde hace años para frenar las fuertes alzas de firmas menores con sede en China que sólo recaudaron sumas modestas en sus OPV.

(Editado en español por Carlos Serrano)