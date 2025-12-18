Nasdaq prevé un año de mayores salidas a bolsa de firmas valoradas en más de US$1.000 millones

Por Anirban Sen

NUEVA YORK, 18 dic (Reuters) - El Nasdaq espera un aumento en las ofertas públicas iniciales el próximo año, impulsado por varios emprendimientos que pretenden acceder a los mercados de capitales de Estados Unidos en los próximos meses, dijo a Reuters un alto ejecutivo de la compañía.

El pronóstico sugiere un posible repunte de la confianza del mercado para las nuevas salidas a bolsa, un indicador clave de la salud económica, ya que tanto las empresas como los inversores miran más allá de la reciente volatilidad del mercado causada por la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la incertidumbre económica.

En lo que va de año, hasta el 18 de diciembre, las empresas que cotizan en el Nasdaq recaudaron unos US$46.650 millones, más del doble en comparación con el mismo periodo del año anterior, dijo el operador de la bolsa.

A lo largo del año, el Nasdaq también se benefició del traslado de 22 empresas, entre ellas Walmart, desde su rival, la Bolsa de Nueva York. Las empresas tenían un valor de mercado combinado de alrededor de 1,2 billones de dólares, señaló.

El buen año de cotización se produjo pese a los periodos de volatilidad del mercado derivados de los aranceles estadounidenses y del cierre del Gobierno en octubre. De cara al futuro, Jeff Thomas, director global de salidas a bolsa de Nasdaq, dijo que la cartera de firmas que podrían recaudar más de 1.000 millones de dólares parece sólida de cara a 2026.

Las salidas a bolsa en Estados Unidos cayeron de forma brusca durante el desplome del mercado en abril, impulsado por los aranceles. Desde entonces, Wall Street se ha recuperado, y varios nombres destacados, como la empresa de suministros médicos Medline, el proveedor de centros de datos Coreweave y el fabricante de software empresarial SailPoint han salido a bolsa desde la liquidación de abril.

Las OPI en Estados Unidos han recaudado US$74.700 millones hasta la fecha, un 80% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos de Dealogic.

"Cuando observamos nuestro índice de pulso de las OPI, muchos de los parámetros clave, como la bajada de las tasas de interés, las valoraciones elevadas, la confianza de los inversores y la confianza de los consumidores, apuntan en la dirección correcta. Por tanto, tenemos una línea de visión muy clara de un rápido comienzo de año, y luego mucho optimismo sobre lo que podríamos ver en la segunda mitad del año", comentó Thomas.

Se espera que varios grandes nombres, entre ellos SpaceX, de Elon Musk, y las agencias hipotecarias estadounidenses Fannie Mae y Freddie Mac, acudan a los mercados de capitales estadounidenses en 2026. Reuters informó en octubre de que OpenAI se encuentra en las primeras conversaciones para sentar las bases de lo que sería una de las mayores OPI de todos los tiempos.

Nasdaq se convirtió esta semana en la última bolsa estadounidense que solicita a las autoridades reguladoras el inicio de la negociación de acciones durante las 24 horas del día, en un intento de aprovechar la demanda mundial de valores estadounidenses.

(Editado en español para Carlos Serrano)