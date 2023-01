Nasdaq retrocede, tecnológicas caen antes de resultados y reunión de la fed

Por Shreyashi Sanyal y Johann M Cherian

30 ene (Reuters) - El Nasdaq, centrado en la tecnología, caía más de un 1% el lunes, ya que empresas de megacapitalización como Apple, Amazon y Alphabet bajaban antes de sus reportes de resultados de esta semana, mientras que los inversores esperaban las reuniones clave de los bancos centrales.

* El mercado espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) al final de su reunión de política monetaria de dos días el miércoles.

* Esta será probablemente la menor alza desde que la Fed inició su ciclo de endurecimiento hace 10 meses con una subida de 25 puntos básicos, y los mercados financieros prevén una última alza en marzo.

* "La Reserva Federal va a seguir pecando de cautelosa con respecto a la inflación, ya que sigue estando muy por encima del objetivo del 2% (...) Estamos viendo señales de que la inflación puede estar bajando, pero todavía no es lo bastante baja", dijo Adam Sarhan, director ejecutivo de 50 Park Investments en Nueva York.

* Los mercados monetarios prevén que los tipos alcancen un máximo del 4,9% en junio, todavía por debajo del nivel del 5% que esperan los responsables de la política monetaria de la Fed.

* Tras una serie de despidos en empresas tecnológicas y financieras de gran capitalización a lo largo del mes, los inversores estarán atentos a los datos de las nóminas no agrícolas de enero del Departamento de Trabajo, que se publicarán el viernes.

* Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc y Meta Platforms Inc caían alrededor de un 1%.

* Otros grandes bancos centrales, como el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, también subirán los tipos de interés esta semana.

* A las 1324 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 14.55 puntos, o un 0,04%, a 33.992,63 puntos; mientras que el S&P 500 bajaba 20,90 puntos, o un 0,51%, a 4.049,66 unidades. En tanto, el Nasdaq Composite bajaba 133,10 puntos, o un 1,15%, a 11.488,61 puntos.

* Contrarrestando los descensos del índice Dow, American Express subía un 1,6% después de que varias agencias de valores elevaran sus precios objetivo por sus sólidas previsiones para todo el año. (Reportaje de Shreyashi Sanyal y Johann M Cherian en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)

Reuters