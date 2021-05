Nasdaq se desploma por desprecio de inversores a las acciones tecnológicas de megacapitalización

(.)

4 mayo (Reuters) - El índice Nasdaq caía cerca de un 2% el martes, ya que el fuerte declive en las acciones de crecimiento de megacapitalización empujaba a Wall Street por debajo de sus niveles récord de operaciones, en un momento en que los inversores buscan refugio en sectores más defensivos del mercado.

* A las 1455 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 215,93 puntos, o un 0,64%, a 33.896,07 unidades; el índice S&P 500 cedía 36,79 puntos, o un 0,88%, a 4.155,35 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 248,87 puntos, o un 1,79%, a 13.644,85 unidades.

* Compañías tecnológicas de alta valoración como Microsoft Corp, Alphabet Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc y Facebook Inc perdían entre un 0,6% y un 2,4%.

* Los 11 sectores principales del S&P 500 bajaban en las operaciones matinales, con descensos de más de un 1,5% en el tecnológico, servicios de comunicación y consumo discrecional.

* Sectores defensivos como los bienes de primera necesidad , servicios públicos y el inmobiliario eran los que menos declinaban.

* "Cuando estás en máximos históricos y el mercado se retrae, los que tienden a liderar la caída suelen ser las acciones de alta volatilidad como la tecnología", dijo Randy Frederick, de Charles Schwab en Austin, Texas. "Cuando tenemos pausas o retrocesos, la gente tiende a salir de las acciones de crecimiento y busca nombres más defensivos".

* Las copiosas medidas de estímulo, la aceleración de las campañas de vacunación y la postura política ultralaxa de la Reserva Federal han animado un fuerte rebote en la economía estadounidense, impulsando a Wall Street hasta máximos de récord este año. No obstante, los denominados "ganadores de la pandemia" han empezado a perder algo de favor últimamente.

* Las bolsas de Estados Unidos y Europa sufrieron una repentina caída del 0,5% en elevados volúmenes en torno a las 1130 GMT del martes, lo que dejó a los operadores rascándose la cabeza por un movimiento que fue calificado por uno de ellos como un "microdesplome repentino".

