Nasdaq se dispara más de un 2% gracias a avance de meta y alivio de la fed

Por Shreyashi Sanyal y Johann M Cherian

2 feb (Reuters) - El Nasdaq subía más de un 2% el jueves, tocando un máximo intradía de casi cinco meses gracias al avance de Meta, mientras que un mensaje pesimista del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, impulsaba las apuestas a un aterrizaje más suave de la economía estadounidense.

* A las 1521 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 185,50 puntos, o un 0,54%, a 33.907,46 unidades; el índice S&P 500 subía 34,99 puntos, o un 0,85%, a 4.154,20 unidades; y el Nasdaq Composite subía 253,10 puntos, o 2,14%, a 12.069,42.

* Meta Platforms Inc se disparaba un 21,1%, hasta un máximo de casi ocho meses, después de que la matriz de Facebook anunció una nueva recompra de acciones por valor de 40.000 millones de dólares y dijo que reducirá costos en 2023 en 5.000 millones de dólares, hasta situarlos entre 89.000 y 95.000 millones de dólares.

* Las acciones de otras empresas de crecimiento como Apple Inc, Alphabet Inc y Amazon.com Inc ganaban entre un 2,2% y un 6,4%. Está previsto que las tres empresas presenten sus resultados trimestrales después del cierre del mercado.

* Cinco de los 11 principales sectores del S&P 500 avanzaban, con el sector de servicios de comunicación, que incluye Meta y otros valores de crecimiento, saltando un 5,6%, hasta su máximo en cinco meses.

* "Ciertamente parece que los mercados están al alza porque los beneficios de Meta fueron sorprendentemente positivos", dijo Sam Stovall, de CFRA Research en Nueva York. "Los inversores también están animados por el hecho de que la Fed está tentando de alguna manera con que ha terminado o está cerca de terminar con su programa de endurecimiento de las tasas de interés".

* Los principales índices de Wall Street recibieron un impulso en la víspera, ya que Powell reconoció que la inflación está empezando a disminuir después de que el banco central de Estados Unidos elevó las tasas en 25 puntos básicos.

* El Dow se veía arrastrado por unos resultados poco alentadores, entre los que destacaba Honeywell International Inc , que caía un 2,4% tras registrar una pérdida del 28,6% en su beneficio trimestral.

(Editado en español por Carlos Serrano)

