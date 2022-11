Nasdaq se dispara por el enfriamiento de inflación eeuu y apuestas a menores alzas de tasas

Por Devik Jain y Ankika Biswas

10 nov (Reuters) - El Nasdaq, muy influido por el sector tecnológico, subía un 5% el jueves, ya que datos mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en octubre, lo que hace esperar que la Reserva Federal pueda reducir el tamaño de sus futuras alzas de las tasas de interés.

* El Departamento de Trabajo dijo que los precios al consumidor avanzaron un 7,7% en los 12 meses hasta octubre, mientras que la tasa subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, aumentó un 6,3% en términos interanuales el mes pasado.

* Economistas encuestados por Reuters esperaban que el IPC y la cifra subyacente aumentaran un 8% y un 6,5%, respectivamente.

* "Es una buena señal para la Fed (...) todo se mueve en la dirección que la Fed quiere", dijo Robert Pavlik, gestor de carteras senior de Dakota Wealth en Fairfield, Connecticut. "Teniendo en cuenta sólo estos datos, permitirían a la Fed subir las tasas sólo 50 puntos base en lugar de 75 en la próxima reunión".

* Los datos hicieron que los operadores ajustaran sus pronósticos de subida de tasas, y las apuestas a un aumento de 50 puntos base en diciembre saltaron a más del 70% desde el 45% anterior a la publicación del IPC.

* Por otra parte, también se publicó un informé que señaló que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó moderadamente la semana pasada.

* A las 1449 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 775.13 puntos, o 2.38%, a 33,289.07, el S&P 500 subía 140.60 puntos, o 3.75%, a 3,889.17, y el Nasdaq Composite subía 520.85 puntos, o 5.03%, a 10,874.03.

* Los valores tecnológicos sensibles a las tasas subían, Tesla Inc, Microsoft Corp, Apple Inc, Amazon.com Inc, Meta Platforms Inc y Nvidia Corp avanzaban entre un 5,3% y un 7,2%, mientras los rendimientos del Tesoro caían.

* El índice de volatilidad CBOE, también conocido como el indicador de miedo de Wall Street, caía a un mínimo de casi dos meses de 23,75 puntos.

* Mientras tanto, los republicanos se acercaron a asegurar la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, mientras que el control del Senado dependía de algunas carreras ajustadas, dos días después de que los demócratas evitaran una anticipada "ola roja" de ganancias republicanas en las elecciones de mitad de período. (Información de Shubham Batra, Bansari Mayur Kamdar, Devik Jain y Sruthi Shankar en Bengaluru; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)

Reuters